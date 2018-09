Letizia se queda ‘a rayas’ con la Formación Profesional

Letizia se ha presentado a la cita con un conjunto de blusa y pantalón, lo cual no tendría nada de especial (tantas veces) si no fuera por el estreno de esos pitillo de rayas. A los pies, el único elemento rompedor: las sandalias de ante con pulsera de Lodi, estrenadas el año pasado. El color burdeos me parece que aquí consigue animar el estilismo sin apabullar.