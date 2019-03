11 La gran sorpresa

Pasamos al terreno de las joyas y nos encontramos unos aritos dorados, muy cucos, de Coolook. Y… ¡un bicho! ¿Lo veis? Ahí está, prendido bajo su hombro izquierdo, un broche listo para picar. Una abeja nada menos. Animal importantísimo para el país. No me he vuelto loca, no. Resulta que Argentina es el segundo productor mundial de miel y que además últimamente se está alertando sobre el notable descenso de las colonias de abejas por diversos motivos. Si se lo ha puesto por eso, me parece todo un detalle de Letizia. Espero a ver fotos mejores y acertar su composición. Las alas son blancas, el cuerpo es dorado… (Nota: más abajo os desvelo su origen).