Letizia y su look más natural e informal para ir al colegio

2 Un maquillaje muy natural completaba el perfecto look

La Reina recurrió al look no makeup, esto es, el maquillaje natural y a un recogido messy, esos que ha puesto de moda Meghan Markle, que resulta tan favorecedor. Seguro que mañana, en su nuevo acto en Asturias, no la veremos tan relajada y volverá a los looks más serios de la agenda oficial… Pero hoy no podemos otra cosa que darle un 10 por su elección.