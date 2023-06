El vídeo viral de la Reina Letizia pidiendo un autógrafo a una escritora

Las imágenes de la Reina Letizia pidiendo un autógrafo a una escritora han revolucionado las redes sociales. Esta semana, en uno de sus compromisos de agenda, sorprendió al pedirle un autógrafo personalmente a Marta Bustos Góngora. Esta joven, autora del libro 'Cuando perdí mis ojos marrones', se quedó boquiabierta cuando la soberana se acercó a ella para pedirle e ofrecí mi libro y me pidió que lo firmara. No se pierda el vídeo para ver las imágenes que han causado sensación en las redes sociales.

La semana que viene, del 12 al 14 de junio, la monarca emprende vuelo rumbo a Colombia. El motivo de su viaje es su viaje solidario para conocer de primera mano el trabajo que nuestro país está desarrollando para erradicar la pobreza en la región. La mujer del Rey Felipe ya visitó Colombia en el año 2009.

Marta Bustos Góngora, nacida en en Terrassa (Barcelona) en 1995, perdió la vista en el año 2020 tras sufrir un accidente mientras elaboraba jabones. "Era aficionada a hacer cosmética natural. Hacía mucho tiempo que hacía mis propias pastas de dientes, mis detergentes y, entre otras cosas, también jabones. Y un día, mientras estaba haciendo la segunda tanda de jabón, no sé todavía muy bien por qué, porque, en principio, la temperatura y la cantidad eran las correctas, la mezcla me explotó en la cara. Hizo que me saltaran las gafas que llevaba, me quemé toda la cara y me quedé ciega prácticamente de inmediato», ha contado a 'La Voz de la Salud'. Tras el incidente perdió las facultades para ver, y tiempo después plasmó sus experiencias en un libro.