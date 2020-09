View this post on Instagram

Academisch, militair, fysiek en karakter zijn de 4 belangrijkste pijlers in de vorming van officier. Volgens een vast schema worden de leerlingen onderwezen in de basistechnieken van het vuren met een karabijn. ⁣ —————⁣ La formation d'un officier est axée sur 4 piliers : académique, militaire, physique et caractère. L’apprentissage des techniques de base du tir à la carabine se fait selon un schéma fixe récurrent.⁣ —————⁣ Academic, military, physical and character are the 4 most important pillars in the formation of an officer. According to a fixed schedule, the students are taught the basic techniques of firing with a carbine.⁣ ⁣ @royal_military_academy @defensie.ladefense #initiatie #initiatiekamp #campdinitiation #peloton #platoon #militair #kamp #camp #militaire #military #militarycamp #schietoefening #pratiquedutir #targetpractice #camouflage #taktiek #tactiek #tactics #sport #groepssport #sportengroupe #groupsport #drill #teambuilding #defensie #defence #BelgianRoyalPalace #MonarchieBe⁣ ⁣ 🎥 Kristiaan Grauwels