Desde hace unos días seguimos muy de cerca la operación de la hija de Vicky Martín Berrocal que se ha sometido a una mamoplastia de reducción, de la que se está recuperando poco a poco. La anestesia, la inflamación de la tripa, el cansancio de la intervención y la cicatrización son achaques que tiene que combatir en los próximos días. A Alba Díaz le han recomendado una dieta especial para cicatrizar mejor alta en proteína y un zumo casero revitalizante que os sorprenderá, es un chute de belleza y lo podéis encontrar en Mercadona.

Alba Díaz lleva días quejándose de su inflamación abdominal, algo completamente normal después de una operación así, la acumulación de líquido, la anestesia y otros medicamentos pueden producir este malestar. Por eso, los médicos le han recomendado tomar agua de limón y jengibre para reducir esta hinchazón. ¿Qué propiedades tienen estos alimentos? Te lo contamos.

Alba Díaz toma un zumo de jengibre y limón para la inflamación que podemos encontrar en Mercadona

Hay muchas que toman agua de jengibre y limón para adelgazar el abdomen, los glúteos u otras zonas en las que se suele acumular líquido o la tan odiada celulitis; El jengibre es una raíz con un montón de propiedades, entre ellas: tiene un alto poder antiinflamatorio, ayuda hacer una correcta digestión, tiene poder analgésico, es muy antioxidante y ayuda a regular los niveles de glucosa, triglicéridos y colesterol en sangre.

Además, contiene dos elementos: el shogaol y el gingerol, que contribuyen a acelerar el metabolismo, con lo que ayuda a que el organismo consuma más calorías y a la eliminación de grasas. Sí que podemos tomarlo para beneficiar a nuestro sistema digestivo, no obstante, aunque tiene todos estos beneficios, una dieta saludable y equilibrada es ideal para bajar de peso, una ayuda no viene mal, pero no hace milagros.

El limón además ayuda a sintetizar las grasas, a hacer la digestión y reduce el colesterol malo. Una mezcla perfecta que podemos hacer en nuestra propia casa sacando el jugo de un limón, triturando un trozo pequeño de jengibre (cuidado que tiene mucho sabor) y añadiendo un litro de agua, lo ponemos a enfriar y listo.

Apuesta por el shot de belleza para lucir tipazo este verano

Si sois de las que prefieren no ensuciar y queréis comprarlo hecho, en vuestro supermercado de confianza, Mercadona, podéis encontrar tanto en formato shot (chupito) de jengibre, limón y manzana, como un zumo de 250 ml que podéis tomar en varios días si os parece muy fuerte. También podéis añadirle un poco de agua para diluirlo. Este shot de belleza es ideal para las buenas digestiones. No lo dejéis pasar y ayudaréis a vuestro organismo a rebajar la grasa y la hinchazón de vuestro abdomen durante este verano.