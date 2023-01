Es el momento de cuidar nuestra piel… No se trata de ponernos muchos productos ni volvernos locas con el mundo de la cosmética. Solo hay que encontrar el equilibrio perfecto entre salud y belleza porque ¿quién no quiere una piel tersa y joven a cualquier edad? Lo cierto es que los productos que utilizan nuestras famosas ayudan mucho en esta tarea, puesto que incluyen fórmulas punteras frente al paso de los años, y al mismo tiempo suelen utilizar marcas buenas que cuidan la piel, la suavizan y ayudan a reducir las arrugas y las imperfecciones. Para ayudarte en este tema hemos fichado el sérum de vitamina C que utiliza Vicky Martín Berrocal.

Nos ha encantado su propuesta porque cuenta con una fórmula de años de investigación y contiene un 15% de VitaminaC pura, que brinda protección ambiental avanzada y mejora la apariencia de las líneas de expresión, las arrugas y la pérdida de firmeza, al tiempo que ilumina la piel. Además es el favorito de los dermatólogos, facialistas y farmaceuticas.

El sérum antiedad favorito de Vicky Martín Berrocal

Si hay algo que nos encanta de la diseñadora es su piel, la verdad que no es ningún secreto que Vicky tiene una piel preciosa y que se cuida muchísimo. De hecho, nosotras no podemos dejar de observar la luminosidad que desprende siempre que pisa un evento.

Normalmente intentamos buscar los tratamientos antiedad más baratos. La mayoría de las ocasiones lo conseguimos, pero cuando se trata del cuidado facial, merece la pena gastar más en un buen producto que nos asegure los mejores resultados. Es el caso de la Vitamina C. En el mercado hay un catálogo impresionante de cosméticos, sin embargo el que usa Vicky destaca por tener una formulación súper potente y unos resultados INCREÍBLES.

Es sérum de Skinceuticals. Es ideal para tratar las arrugas y las imperfecciones. Entre sus funciones está el ayudar a neutralizar los radicales libres inducidos por los rayos UVA/UVB, la radiación infrarroja (IRA) y la contaminación por ozono (O3), que pueden provocar signos visibles del envejecimiento prematuro de la piel.

Además de sus propiedades antioxidantes, C E Ferulic mejora los signos de envejecimiento, la apariencia de líneas de expresión y arrugas, y la pérdida de firmeza, al tiempo que aporta luminosidad a la piel. En su formulación cuenta con un 15% de ácido ascórbico (vitamina C), un 1% de vitamina E (α-tocoferol) y un 0’5% de ácido ferúlico.

Aunque lo pueden utilizar todo tipo de pieles, es especialmente apto para aquellas normales, secas y sensibles. Los ensayos clínicos de C E Ferulic demuestran que el aspecto de las arrugas mejora de forma significativa, así como la firmeza en la piel del rostro. Además, el cutis luce mucho más luminoso tras su aplicación regular. Tiene un precio de 177 euros.

Los 3 ingredientes clave

Contiene un 5 % de ácido L-ascórbico: Elogiada por sus beneficios antioxidantes superiores, esta forma de vitamina C pura neutraliza la acción perjudicial de los radicales libres. Su principal función es proteger frente al estrés oxidativo y proporcionar beneficios antiedad visibles.

1 % de alfa-tocoferol: Se trata de una forma de vitamina E capaz de neutralizar los radicales libres. Aplicada sobre el rostro, restaura los niveles de lípidos en la piel.

0,5 % de ácido ferúlico: Este ácido es un antioxidante de origen vegetal que neutraliza los radicales libres y potencia las propiedades antioxidantes de las vitaminas C y E.

CE Ferulic puede aplicarse por la mañana tras la rutina de limpieza

Aplica cuatro o cinco gotas sobre la palma de la mano y extiéndelo sobre la piel del rostro, cuello y escote. Es importante dejar que se absorba antes de aplicar el resto de tratamientos de la rutina.

Para completar la rutina, aplica tus tratamientos personalizados y fotoprotección para proteger tu piel frente al envejecimiento visible causado por los radicales libres.