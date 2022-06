Aunque este año los cortes de pelo por encima de los hombros, o incluso la mandíbula, están de moda, lucir una melena larga acaba siendo el sueño de casi todas. Sin embargo, no es algo fácil de conseguir. De hecho, seguro que en alguna ocasión has querido alargar tu melena unos centímetros de forma rápida, sin llegar a utilizar extensiones, y el proceso se te ha hecho eterno. Otras veces no llegamos a conseguir el largo de nuestros sueños porque el cabello se quiebra y se rompe. Pero no te des por vencida, para todo hay solución, y Mónica Cruz nos ha desvelado qué suplemento toma cada día para que su melena crezca mucho más rápido, y con más volumen y brillo. Ella lleva muchos presumiento de melena y ahora sabemos cómo lo consigue.

«Desde que empecé a tomar estas vitaminas, se ha convertido en uno de mis ‘must’ en el dí a día y me lo llevo a todas partes. Es genial para fortalecer el cabello y estimular su crecimiento. Además, y para mi lo más importante, es que están libres de crueldad animal», revelaba la actriz a través de una reciente publicación en su perfil social. Se trata de las cápsulas de ‘Sana Expert Haar Forte‘. Y está claro que han conseguido su misión en el pelo de la hermana de Penélope Cruz, evidencia de ello son sus últimas con el cabello mucho más sano y abundante.

Mónica Cruz presume de pelazo gracias a un producto natural

Pero, lo mejor de todo es que este producto es apto para veganos porque no contiene ni gluten, ni lactosa. Además al estar enriquecido con vitaminas naturales no obstruye los poros del cuero cabelludo facilitando su crecimiento, también contiene un alto porcentaje de vitamina B5 que previene la aparición de canas, y la combinación de mijo perlado, biotina, ácido pantoténico, zinc y selenio ayuda a combatir la caída del cabello, fortaleciendo su estructura y dándole un aspecto sano y fuerte. Cuesta 22.99 euros el bote con 120 cápsulas.

Se recomienda tomar 2 cápsulas diarias, con un vaso de agua, preferiblemente con una comida. Las cápsulas no se deben masticar. Además, es importante tomar este producto regularmente por un período de al menos 2-3 meses. Lo encontrarás disponible en la web de la marca y también en Amazon. ¿Preparada para presumir de pelazo?