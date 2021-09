Carla Barber presume de tener una piel impecable y libre de imperfecciones. La médica estética cuida su piel tanto en cabina como en casa

Carla Barber no está pasando por su mejor momento a nivel personal debido a un problema de salud del que todavía no ha querido revelar muchos más detalles. A pesar de esto, sigue inmersa en su trabajo en el trabajo y en su faceta como influencer. Sus cerca de 900.000 seguidores están pendientes de ella. Y no únicamente en su vida más íntima, sino también en aquella más distendida: sus secretos de belleza, sus tips de moda o sus viajes exóticos y lujosos que despiertan todo tipo de envidias (siempre para bien eh). Ahora, la médica estética nos ha mostrado sus cosméticos favoritos a la hora de cuidar su rostro, que tiene repleto de luz, impecable y libre de imperfecciones.

Carla Barber cuida con mimo y esmero su rostro tras los excesos del verano

Después de los meses de verano, nuestra piel ha sufrido por los excesos a la exposición solar, la salitre o el cloro. Por este motivo, ahora más que nunca es momento de darle un chute de energía a nuestra piel y cuidarla con los productos cosméticos más vanguardistas y potentes existentes en el mercado. Y sobre todo, tener en cuenta que aunque lleguen los días fríos y con menos radiación solar, tenemos que seguir protegiendo nuestro rostro de los rayos. Por este motivo, es importante que sigas utilizando una crema con factor de protección solar. El favorito de Carla Barber es el Fotoprotector Fusion Water COLOR SPF 50 de ISDIN.

Se trata de un protector solar ultraligera y de uso diario que además de garantizar una alta protección frente a la radiación UVB y UVA, aporta una cobertura natural que disimula imperfecciones, unifica el tono y proporciona un efecto buena cara. Este es un básico infalible para ella en el cuidado de su rostro.

Presta especial atención a los ojos: sus dos contornos favoritos

La piel que conforma lo que se conoce coloquialmente como «contorno de ojos» es mucho más fina que la del resto de la cara y el cuerpo, tiene muy pocas glándulas sebáceas y se distiende con mucha facilidad. Por este motivo, hay que prestar especial atención a esta zona de nuestro rostro y optar por productos específicos para ello. Esto es algo que sabe muy bien la propia Carla Barber, que opta por dos diferentes según el momento del día: mañana y noche.

Para la mañana, usa el Tratamiento triple antioxidante de ojos AOX+ Eye Gel de SkinCeuticals. Un innovador sérum en gel para el contorno de ojos en una textura gel ligera, que brinda una protección ambiental avanzada para el contorno de ojos al tiempo que reduce la apariencia de hinchazón, los signos visibles de cansancio y las ojeras. Mientras que para la noche, apuesta por el HXR Eye Cream Skin Perfusion de Fillmed (by Filorga). Este contiene exclusivos péptidos que reduce tanto la formación de las bolsas como el color oscuro de las ojeras, actuando también sobre las arrugas.