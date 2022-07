La cantante luce una silueta de escándalo a sus 41 años, parece que no ha pasado el tiempo por ella. Sabemos de buena mano que se cuida y mucho, pero en el desayuno no escatima ¿será el secreto de su belleza la receta que os traemos hoy? Nuria Fergó nos ha desvelado su receta de tortitas de manzana más sanas con las que mantener la línea este verano. Además este desayuno es muy saciante, tiene pocas calorías y podemos convertirlo en un alimento más sano todavía cambiando un solo ingrediente.

Para las tortitas de manzana de Nuria Fergó necesitamos muy pocos ingredientes, eso sí, todos son de lo más healthy. Lo primero que debemos hacer es pelar un par de manzanas y las apartamos en un recipiente. No importa si las manzanas están un poco pasadas, de hecho estarán más dulces y las tortitas quedarán más ricas. Después preparamos en un vaso e batidora 200 gramos de harina. Nosotras recomendamos sustituir la harina de trigo por una de avena que tiene más fibra y no contiene tanto gluten como la primera. El gluten, aunque no seamos celiacas, es un compuesto muy inflamatorio y que no nos ayuda a mantener un vientre plano. Después, añadimos un vaso de leche, un huevo y un sobre de levadura química para que queden más mullidas y esponjosas.

Ponle un topping de fruta a las tortitas de Nuria Fergó

Nuria le añade además una pizca de sal y sustituye el azúcar por un poco de miel para que las tortitas sean más sanas. Batimos la mezcla sin la manzana y cuando tenemos una pasta homogénea añadimos los trozos de manzana y volvemos a batir con un poquito de canela. Por último, rociamos la sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra y las pasamos a la plancha. ¡Ya tenemos nuestras tortitas sanas!

Una manzana tiene apenas 52 calorías y, por su alto contenido en fibra y su estructura, es un alimento con el que podemos perder peso simplemente digiriéndolo, estas son las llamadas calorías negativas. Aunque en esta receta el alimento está procesado y tiene otros ingredientes no podemos lograr este efecto, pero aún así son mucho más sanas que las tortitas preparadas o industriales. Además, por la avena y la manzana son súper saciantes y aguantaremos sin picar entre horas hasta la comida.

El sabor es espectacular y son muy bajas en calorías, por lo que no ganaremos peso si las tomamos habitualmente. Si queréis restringir más todavía su aporte calórico podéis sustituir la miel por un poco de edulcorante o estevia, que le dará dulzor sin elevar el porcentaje de azúcares.

Desliza para descubrir las tortitas de Nuria Fergó y cópiale el desayuno para tener la mejor silueta del verano.