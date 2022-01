Toñi Moreno está de enhorabuena. Y es que se ha estrenado como presentadora en un formato para el que nunca antes había trabajado: el reality. La andaluza se ha puesto al frente del debate de la nueva edición de ‘Secret Story‘, donde varios concursantes anónimos ya luchan por llevarse los 50.000 euros reservados para el ganador del conocido como ‘juego de las esferas’ y los 150.000 euros para el más votado por el público en la gran final. “Llevo trabajando desde los doce años y puedo decir que esta es de las veces que más nerviosa me he puesto” afirmaba muy emocionada.

Lo que está claro es que las noches de los domingos en Telecinco ya tienen protagonista. Y es que tanto los buenos datos de audiencia como las reacciones en las redes sociales han demostrado que Toñi Moreno está a la altura. De hecho, no fueron pocos los que se atrevieron a comparar a la periodista en su debut con la gran Mercedes Milá. «Gracias Toñi por traernos un pedacito de la Milá», escribían varios usuarios en Twitter.

Sea como sea, la gaditana no puede estar más agradecida e ilusionada. Y claro, en el próximo debate quiere estar más guapa que nunca, así que se ha puesto manos a la obra, ¡y nunca mejor dicho! Porque Toñi Moreno ha acudido al salón de belleza para hacerse la manicura y presumir de manos y uñas perfectas.

Toñi Moreno opta por la manicura más elegante y clásica para acertar las 24 horas

Llevar las uñas cuidadas es una de esos detalles que marcan la diferencia y lucir una manicura elegante y bonita es la mejor carta de presentación. Toñi Moreno lo sabe, y por eso ha confiado una vez más en Surreal, su salón favorito en Sevilla. La presentadora, lejos de elegir una manicura llena de brillos y extravagancias, ha apostado por la tendencia más acertada del momento: la manicura clásica en color rojo agranatado. Un tono que se proclama como el más favorecedor, ya que aporta un plus de estilo al instante y combina con absolutamente cualquier estilismo.

Lo veníamos diciendo desde finales del 2021, las tendencias dictan que la naturalidad está regresando a nuestras manos. Desde que Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) las luciese así en ‘And Just Like That…‘ no tenemos dudas: ahora lo que se lleva son las uñas sencillas, perfectamente cuidadas, redondeadas y más bien cortas.

En el pasado han quedado ya esas llamativas uñas terminadas en punta o las de tipo arty que tan a menudo luce la cantante Rosalía. Lo que va a predominar y triunfar en los próximos meses es la delicadeza. Eso sí, sin perder una pizca de elegancia, como en la manicura de Toñi Moreno. ¿Quieres verla ya? ¡Sigue bajando!