Los salones de peluquería, tras el confinamiento se encontrado con sentimientos enfrentados, muchas habéis aprovechado para seguir las pautas de vuestros expertos: respetar los tiempos y uso de mascarilla, exfoliación capilar, espaciado entre lavados, evitar el abuso de herramientas de calor…pero otras parece que se hayan peleado con su melena; tintes desastrosos, trasquilones, mascarillas caseras nada recomendadas… Lo que si que está claro es que en cuanto se ha podido habéis cogido cita en vuestro salón, unas habréis recibido la enhorabuena y otras no han tenido la misma suerte. En ambos casos, bien sea por vuestra dedicación extra al cuidado del cabello o gracias a las manos y tratamientos milagrosos de los expertos, ya podéis lucir una melena perfecta, pero ¿sabes cómo cuidar tu pelo durante el verano y mantenerlo a raya?

Ojo a los cabellos decolorados: presta especial atención

Alex Sestelo, estilista y director de salón Alex Sestelo, recomienda especial atención a los cabellos decolorados y más si son rubios, debido al fuerte proceso de decoloración al que se somete el cabello, los tonos rubios son mucho más frágiles ya que se debilitan y se les otorgan una sensibilidad más marcada. Son tonalidades que requieren un cuidado extra los 365 días del año pero si hablamos del verano y sus rutinas (exposición solar, salitre, cloro de piscina…) la cosa se pone más seria.

Sestelo explica que, el cabello puede haber sufrido un daño a nivel estructural y composicional profundo lo que hace que se vuelve más poroso facilitando la penetración de los compuestos químicos que se encuentran en la piscina (sulfato de cobre

pentahidratado + cloro) y potenciando así la retención de este compuesto de coloración azul. Los reflejos no aparecen de inmediato si no tras varios lavados, que es cuando estás perdiendo la coloración. ¡Y como todos sabéis azul+ amarillo= verde!

Usa protectores solares

Otro consejo que no deberíamos pasar por alto es utilizar protectores solares de calidad con un alto porcentaje en vitamina C para proteger el cabello de los radicales libres y evitar cambios no deseados en nuestro color, así como un cabello deshidratado. Nos recuerda que debemos proteger el cabello ante una exposición solar directa con sombreros, gorras, turbantes…Es más que aconsejable utilizar mascarillas nutritivas que aporten una máxima hidratación. (dejarla actuar al menos 15 minutos). Cuando vayamos a la playa o piscina podemos no aclarar por completo la mascarilla haciendo que esta haga de barrera frente al cloro, el sol y la sal del mar.

Las expertas en haircare de Naturalmente Spa per Capelli, los salones oficiales de la línea de biocosmética capilar NATURALMENTE, aconsejan no utilizar productos con aditivos, pues potenciarán los efectos nocivos del sol, lavarnos el cabello con temperatura del agua tibia e incluso fría; es muy beneficiosa para el cuero cabelludo ya que mejora la circulación sanguínea y aporta un extra de brillo a nuestro cabello.

Las puntas, las más sufridas: usa un sérum

En épocas de sol y altas temperaturas, el punto débil de nuestra melena son las puntas, por lo que debemos aplicar un sérum apropiado para proteger las puntas ya que estas se rompen con facilidad cuando el cabello está seco y débil. No olvides masajear el cuero cabelludo, ayudaremos a eliminar exceso de seborrea y escamas. Es importante realizar masajes suaves y no fricciones- para reactivar la circulación sanguínea, revascularizar el cuero cabelludo y reactivar el crecimiento del cabello. Abandona lo máximo posible el uso de herramientas de calor como son el secador, las tenacillas o plancha ya que los folículos de tu cabello se mantendrán cerrados y, por tanto, protegidos. Para controlar el encrespamiento, ayúdate con productos de styling de fijación media para dar un efecto húmedo sin llegar a apelmazar el cabello y conseguir un efecto brillante, elástico y manejable.