¿Tienes una comunión, una boda, un bautizo, un cumpleaños, una fiesta o una cita romántica dentro de pocos días? Entonces esto te interesa. Porque existe un cosmético que te pondrá buena cara rápidamente y de manera casi mágica. Y es que gracias a su concentración de activos las ampollas flash logran reparar el rostro, tensarlo, iluminarlo y, sobre todo, embellecerlo de forma instantánea. Pero no solo eso, también son capaces de aportar tono a las pieles más apagadas y disimular imperfecciones como pequeñas arruguitas o incluso finas líneas de expresión. ¡Sigue leyendo!

¿Qué contienen estás ampollas milagrosas?

Los activos más comunes de las ampollas flash son las proteínas tensoras de maíz y soja, el ácido hialurónico o los extractos de ginseng y arginina. Todos ellos activan la síntesis de colágeno y elastina y, junto a otros ingredientes, logran otorgar un aspecto más terso y joven a la dermis. También la vitamina C suele estar presente, ya que añade antioxidantes esenciales para reforzar la barrera cutánea contra el envejecimiento celular, al igual que el extracto de portulaca, que potencia al máximo la luminosidad. ¿Más? Las partículas ‘soft focus’ reducen los signos de la fatiga, combaten las manchas y unifican el tono en cuestión de segundos.

Así debes aplicarlas

Lo primero, como en toda rutina de belleza, es aplicar un producto de limpieza facial que elimine las impurezas y las células muertas, así como las toxinas y partículas de suciedad. Para ello lo mejor es optar por un agua micelar o una leche desmaquillante adecuada según el tipo de piel. Tras esperar unos minutos, y ya con la piel limpia y seca, se rompe la ampolla flash siguiendo las instrucciones y se aplica la fórmula sobre la piel mediante un suave masaje por rostro y cuello para facilitar su absorción. Por último se aplica la crema hidratante habitual y, si se desea, el maquillaje.

¿Cuánto duran sus efectos?

Su efecto lifting dura entre 8 y 12 horas, por eso las ampollas flash son ideales para días especiales en los que la piel debe lucir más radiante y no se ha tenido tiempo suficiente de recurrir a otros tratamientos, como pueden ser las mascarillas, dado que proporcionan un efecto rápido y sublimador.

¡Pero ojo! Recuerda siempre…

No guardes la ampolla flash abierta para otra ocasión, porque ya no servirá, dado que las propiedades se habrán evaporado al contacto con el aire. Mejor la cantidad que te sobre, aprovéchala en escote y manos. Además, para eliminar ojeras y bolsas utiliza un producto específico, no apliques la ampolla en el contorno de los ojos, porque te aportará demasiada grasa en la zona.

