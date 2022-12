Con la llegada del nuevo año, algunas de las tendencias del año en curso cambian. Llegan nuevas fórmulas cosméticas, nuevos tratamientos estéticos al mercados y los peinados y make ups se renuevan adaptándose a lo que las pasarelas dictan a lo largo de sus desfiles. Quedan pocos días para despedirnos del año en curso y dar la bienvenida a un 2023 que renueva y refresca algunas de las tendencias beauty. A pesar de que algunas se quedan con nosotras y las veremos lucir en numerosos rostros famosos (y también en nosotras mismas), otras dicen adiós para dar paso a otras nueva. ¿Qué tendencias beauty se van y cuáles se quedan este 2023? Los expertos de Mumona.com nos lo adelantan.

Menos, es más

Si hay un elemento que comparten muchas de las tendencias de 2023 es la sofisticación, elegancia y los acabados cuidados. “El “clean look” que hemos descubierto durante este año cobrará aún más protagonismo de cara a la nueva temporada”, explica Nuria Aluart, fundadora de la tienda online. A lo que añade “el secreto para conseguir esta estética está en mantener y potenciar los rasgos naturales, aportando toques de color y brillo donde sea preciso, sin excesos y asegurando siempre un aspecto fresco y luminoso”. Por ello, nos recomiendan para el día a día utilizar una crema hidratante con color como esta de Omorovizca que además cuenta con protector Spf20 (82€ en mumona.com). Este cosmético actúa como base, protector solar y crema antiarrugas.

Para aportar un toque de color, al rostro, “el colorete permite potenciar el tono natural que tienen las mejillas y logra un efecto buena cara al instante”, afirman desde la tienda online.

La revolución del pro-aging

Otra tendencia que triunfará en 2023 es el movimiento pro-aging, cuyo objetivo no será parecer más joven, sino sentirse mejor con una misma, independientemente de la edad. “Esta tendencia va más allá del aspecto de la piel, consiste en sentirse bella y segura con el paso de los años”, asegura Aluart.

Sin embargo, sumarse a esta filosofía no significa que no haya que mantener una rutina de cuidado adecuada o evitar los productos antienvejecimiento. “La clave está en apoyar y cuidar las formas naturales de progresión de la piel, consiguiendo una dermis madura, pero a su vez saludable y nutrida”, recomienda. Los expertos nos recomiendan incluir en nuestra rutina beauty un suero antioxidante como este de SkinCeuticals formulado con vitamina C pura (165 €).

Adiós “messy hair”, hola sofisticación

Continuando con la línea ligera y sofisticada que predomina en las nuevas tendencias beauty, “el nuevo año despide los acabados despeinados y desenfadados marcados por la naturalidad y aboga por un cambio radical que busca looks definidos, pulidos y limpios”. Para asegurar un resultado perfecto, el tratamiento Kinactif Nº2 Repair Reconstructuring Extract de Kin Cosmetics (17 €. A la venta en mumona.com) es la solución ideal ya que permite finalizar el peinado con un acabado depurado y natural.

Este producto capilar restaura, fortalece y suaviza la fibra capilar además de protegerla frente al calor de planchas o secador que tanto usamos en estas fechas. Es muy importante usar productos que protejan tu pelo antes de utilizar herramientas de calor. Así evitarás que el calor vaya directamente a tu melena, ya que habrá una especie de «barrera» que la protegerá. Para presumir de un cabello abundante y que tu peinado quede impecable es primordial cuidarlo por dentro con los productos adecuados. Sobre todo intenta utilizar aquellos sin siliconas ni sulfatos ni parabenos.