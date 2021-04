La nueva manicura de Susana Molina no puede ser más bonita. Llena de colores y dibujos, es tan juvenil que ahora la necesitamos en nuestras uñas.

Nuestro afán por encontrar las uñas más bonitas de la primavera no ha cesado en estas últimas semanas y es por eso por lo que últimamente miramos con lupa las historias y publicaciones que nuestras influencers y famosas favoritas suben a sus perfiles de Instagram. Queremos hallar una manicura fresca, juvenil y original pero que al mismo tiempo sea ponible y no demasiado alocada. Y puede que con esta que ha mostrado Susana Molina a sus más de un millón de seguidores hallamos dado en el clavo. Y es que la nuevas manicura de la que fuera ganadora de Gran Hermano es tan divertida, llamativa y por qué no decirlo, también aleatoria, que, sin duda, se merece estar en el top 5 de mejores manicuras de la temporada.

Llamarla aleatoria no es, ni mucho menos, una forma de desprestigiarla. Es, de hecho, la forma más acertada de definirla. Y es que el nombre que recibe el diseño que la concursante de La isla de las tentaciones ha elegido para su última manicura no es otro que el de Random Nails. O lo que es lo mismo, uñas aleatorias en inglés. Un nombre que le viene de maravilla pues esta manicura busca llevar una uñita completamente diferente a la anterior con dibujos, colores, estampados y formas totalmente distintos pero que, en conjunto, den un aspecto de lo más acertado.

Random Nails, así es la nueva manicura de Susana Molina

Para conseguir esta manicura de fantasía, la joven murciana ha acudido a Bless My Nails, un centro de belleza en Madrid donde hacen los sueños realidad. Al menos, en cuanto a uñitas se refiere. De allí, la influencer ha salido con unas garras perfectas, muy cortitas y llenas de color. El pulgar es amarillo; el dedo índice blanco y negro con un divertidísimo estampado de vaca; el corazón presenta una bonita fresa sobre un fondo rosa chicle; el anular es verde oliva con pequeñas florecitas blancas; y el meñique es azul cielo con sencillas nubes blanquitas repartidas a lo largo de la uña. ¡Una maravilla, vamos!

Se trata de un diseño (o de unos diseños, mejor dicho) de lo más ideal que estamos deseando probar en nuestras manos. Y es que a veces, más es más y esta última y acertada manicura de Susana Molina es el perfecto ejemplo de ello. ¿O no opináis como nosotras? ¡Queremos saber qué pensáis!