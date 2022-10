Si tienes una piel sensible, sabrás que no puedes aplicar todos los productos y cosméticos. Por mucho que te gusten. Es importante saber cuáles tolera tu piel y cuáles deberías evitar a toda costa. Debes buscar los productos adecuados. Eugenia Martínez de Irujo sabe qué sérum aplicar para conseguir una tez impecable y luminosa sin ingredientes no deseados no aptos para la piel sensible. A la hora de elegir tu rutina de cuidado facial para pieles sensibles, tienes que fijarte muy bien en los ingredientes.

Eugenia Martínez de Irujo tiene el sérum para una piel más sana y firme

Lo ideal es que te alejes de algunos ingredientes como las fragancias, los colorantes o el alcohol, entre otros; mientras que añade a tu neceser aquellos cosméticos realizados a base de ingredientes naturales, que serán los que mejor sientan. Dado que la piel sensible es especialmente vulnerable a los agresores externos, lee las etiquetas de los productos y comprueba que se hayan “probado en pieles sensibles y alérgicas”. Asegúrate de que no contengan sustancias que puedan provocar reacciones en la piel, como sensación de picor, tirantez y enrojecimiento.

Eugenia Martínez de Irujo nos desvela su producto favorito, que es ideal para las pieles más sensibles. Se trata del Intral Serum de Rescate Inner Youth de Darphin París, que además ahora ha lanzado una edición especial con motivo del Día Internacional de lucha contra el cáncer de mama, que se celebra el próximo 19 de octubre. Esta edición limitada, que ya tiene la hija de la fallecida duquesa de Alba, viene especialmente empaquetada con el lazo rosa. Por cada producto vendido, la marca de cosmética donará 3 euros a la investigación del cáncer de mama.