Alba Díaz ha mostrado a través de Instagram su nueva y sencilla manicura. Un diseño de lo más elegante, perfecto para lucir esta Navidad.

Hay características físicas que dicen mucho de una persona. Y es que al final, aunque las primeras impresiones pueden engañar, estas son importantes y nos ayudan a hacernos una idea de con quién estamos hablando. Llevar las uñas cuidadas es una de esos detalles que marcan la diferencia; lucir una manicura bonita es la mejor tarjeta de presentación y más ahora en Navidad, que todas buscamos estar radiantes y causar una buena impresión. Eso es algo que bien sabe Alba Díaz, que hace unos días pisó My little momó, su salón de belleza favorito de la capital, y se arregló las uñas de cara a estas fechas tan señaladas. La joven influencer, lejos de elegir una manicura llena de brillo y color, apostó por la tendencia más sencilla y acertada del momento: la manicura raw (crudo en inglés). O lo que es lo mismo, llevar unas uñas naturales en un discreto tono rosita que parezca que no llevas nada.

Uñas raw, la manicura más sencilla que ha conquistado a Alba Díaz

«Hoy me ha dado por el rosita clarito. Creo que va a ser mi color durante un tiempecito»; contaba a sus seguidores la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ mientras enseñaba sus nuevas garras. Y no nos extraña en absoluto; pues la naturalidad ha regresado a nuestras manos y ahora lo que se lleva son las uñas nude perfectamente cortas y redondeadas. Una tendencia que apuesta por la sencillez más absoluta, evitando los grandes adornos y los toques de fantasía. Un cambio radical con el que pasamos de blanco a negro sin un gris intermedio. Y es que cabe recordar que hace unos meses todas buscábamos llevar las uñas larguísimas y llenas de color.

Queda claro que es el momento de decirle adiós a las uñas terminadas en punta o las arty, que tan a menudo luce Rosalía en todos sus conciertos. Estas han pasado a un segundo plano. Ahora la moda nos invita a llevar una manicura mucho más natural, con la uña redondeada y en un nude muy claro, tal y como nos ha presentado Alba Díaz a través de su cuenta de Instagram. Una delicada y sencilla forma de lucir tus uñas con la que triunfarás en estas fiestas y que, sin duda, te invitamos a probar. Deja a un lado los brillos y las purpurinas y opta por la naturalidad más clásica. ¡Acertarás seguro!