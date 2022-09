Desde que nos quitáramos la mascarilla obligatoria impuesta por la pandemia provocada por el coronavirus, los labios y la boca han ganado protagonismo. Si antes maquillábamos con esmero los ojos y le prestábamos toda la atención a esta zona del rostro, ahora son nuestros labios los que se llevan todo tipo de mimos y cuidados. La modelo venezolana se ha convertido en todo un icono de estilo y en muchas ocasiones revela sus secretos de moda y sus trucos de belleza. Rosanna Zanetti ha encontrado el labial perfecto, y de efecto natural, que es ideal para cualquier ocasión. Un pintalabios de efecto glow que, además tiene un plus muy importante en esta época del año: mantiene los labios hidratados durante más de 24 horas. ¿Queréis saber cuál es?

Ha sido la propia mujer de David Bisbal quien ha revelado que DIOR ADDICT LIP GLOW coral pink 003 se ha convertido en su auténtica obsesión durante este verano. «Mi favorito de la temporada. Hidrata, da brillo y color natural», ha dicho. Y no miente. Este labial es un realzador de labios natural por lo que gracias a él puedes conseguir ese efecto ‘make up no make up’ que tanto nos gusta. Un efecto buena cara para empezar septiembre con buen pie y no renunciar nunca a una boca jugosa ni a unos labios hidratados.

Rosanna Zanetti apuesta por un labial que también trata los labios

La hidratación de los labios es fundamental. Sobre todo tras el verano, que vienen más resecos por el exceso de sol y ahora se enfrentan a los cambios de temperatura. Elegir un labial que mantenga tu boca hidratada es un acierto, ya que además de maquillar esta zona de tu rostro también la estarás tratando. El favorito de Rosanna Zanetti se trata de una fórmula única creada a base de ingredientes de origen natural enriquecida con aceite de cereza y tonos adaptados a todas las tonalidades de piel. ¿Lo más? Es un labial multiusos, ya que puedes usarlo únicamente como bálsamo de labios o también como base para otra barra. ¿Te hemos convencido? ¿Quieres ver cuál es y ver el resultado en los labios de Rosanna? ¡Sigue leyendo!