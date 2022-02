La melena de Rocío Carrasco ha sido una de sus señas de identidad durante muchos años. Aunque la hemos visto en diferentes versiones, su favorita siempre ha sido llevar su melena suelta y rizada que le ha aportado un aire desenfadado y «salvaje» que no nos puede gustar más. Durante muchos años ha optado por esta melena de estilo «afro», pero incluso se ha atrevido a darle un aspecto mucho más cañero rapándose un lateral y haciendo pequeños peinados con trenzas que le aportaba más protagonismo a esa zona de su cabeza. Este martes en la tarde, Jorge Javier Vázquez ya nos avisaba de que Rocío Carrasco estaría esta noche en el plató para la emisión de su nuevo especial documental y lo haría con un cambio de imagen que nos iba a sorprender a todos. Y efectivamente así ha sido.

Rocío Carrasco ha elegido un corte pixie que ya llevó en 2015

Este martes, se ha estrenado ‘Montealto. El regreso a casa’ con Jorge Javier Vázquez al frente y Rocío Carrasco de invitada de excepción. En este programa previo a los especiales en directo conducidos por Jorge Javier en los que la hija de Rocío Jurado rendirá homenaje a la memoria de la artista con la recreación de varias de las estancias de Montealto, se ha abierto la habitación de la adolescencia de Rocío Carrasco. Para la ocasión, Rociíto ha querido sorprender con una nueva imagen que ha acaparado todos los flashes.

Rocío Carrasco ha elegido renovar su imagen optando por un radical corte de pelo. Ha optado por un corte pixie, que ya lució en el año 2015. Siete años después, vuelve a cortar por lo sano y sorprende con este look. Este corte sienta bien casi a todos los rostros y es muy fácil de peinarlo, lavarlo o incluso secarlo. Dándole un aire a Sonsoles Ónega (ha sido el primer rostro conocido que se nos ha venido al verla por sus facciones suaves), Rocío Carrasco ha elegido este corte que te quita años de encima a golpe de tijera. ¿Quieres verlo? Te lo mostramos.

La hija de Rocío Jurado ha elegido la versión del pixie en su versión con el flequillo más largo y marcado hacia el lado derecho de su rostro, dándole un aire mucho más moderno. De hecho, este nuevo corte ha causado furor entre los colaboradores que se encontraban en el plato, ya que todos ellos han aplaudido este atrevido cambio de look. «Los cambios siempre son para bien», «Más contemporánea. Ha acertado» o «Cualquier cambio de look es positivo» han sido algunos de los comentarios que ha recibido Rocío Carrasco durante su reaparición estelar. Sin lugar a dudas, un atrevido cambio que no nos puede gustar más.