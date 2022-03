A Jamie le favorece todo, pero más que por el peinado se debe a sus facciones, que aguantan lo que le echen. Ser sexy a los 63 es posible y la actriz es un ejemplo de ello. No solo consigue restarse años de encima con sus looks de alto voltaje y máxima tendencia, también se apoya en peinados de lo más juveniles. Con su pixie y su flequillo desfilado marca sus facciones y dulcifica el gesto. Además, tiene un aire rebelde y rockero que le da mucho estilo. La única pega de su corte de pelo es que hay que retocarlo con frecuencia para que no pierda la forma. Ella además siempre ha sido defensora de la belleza natural y siempre se muestra en público casi a cara lavada. ¡Bravo!