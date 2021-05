La mayoría de royals utiliza este sencillo pero efectivo peinado para quitarse algún que otro año de encima y enamorar a su público.

Es más común de lo que pensamos que las royals más estilosas del momento se hagan con la misma prenda de Zara, Massimo Dutti o Mango, que lleven un look similar en ocasiones parecidas o que se inspiren mutuamente a la hora de elegir complementos. Pero también es bastante frecuente que estas elijan el mismo peinado para conseguir el mismo resultado. Algo que ha estado pasando últimamente. Y es que desde hace unos meses, la hemos visto a todas (o casi) llevar su melena recogida a través de un peinado tan sencillo como eficaz; un recogido de toda la vida con el que consiguen quitarse algún que otro año de encima y presumir de juventud, divino tesoro.

Hablamos, cómo no, de la coleta. Un recogido tan básico y aparentemente informal que todas han sabido llevar de la mejor forma y que a todas las royals sienta de maravilla. No hay más que ver sus últimos actos oficiales para darse cuenta. En ellos, reinas, princesas y duquesas han demostrado, gracias a que la han lucido con sus looks más elegantes y serios; que la coleta no solo sirve para ir al gimnasio o para los estilismos más de batalla, sino que se trata de un recogido mucho más versátil que, con ropa de trabajo o con los vestidos más elegantes, puede funcionar a la perfección.

La coleta, el peinado favorito de las royals actuales para parecer más jóvenes

Desde la Reina Letizia a Máxima de Holanda pasando por Kate Middleton, Mary de Dinamarca, Victoria de Suecia, Rania de Jordania o Meghan Markle; todas ellas la han llevado en más de una ocasión y todas han ayudado a que la coleta alta se alce (y nunca mejor dicho) como el recogido estrella para parecer más jóvenes. Y es que, sin lugar a dudas, este recogido logra dar un aspecto mucho más juvenil a cualquiera. Sea reina o no.

Las royals del momento se han puesto de acuerdo y se han empeñado en conquistarnos a través de su peinado. Y, sin duda, lo han conseguido; ya que queda bastante claro que, para estar en casa pero también para triunfar de lo lindo en los eventos más elegantes, la coleta ha desbancado por completo al moño. Ahora da igual la edad que tengamos o el trono o sofá que ocupemos, todas podemos hacernos este sencillo y juvenil recogido e ir cómodas y a la moda. ¡Nos encanta!