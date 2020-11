Me cuido, pero no estoy todo el día obsesionada, no soy una esclava. La hidratación es fundamental, de beber y de cremas. Me pongo crema todos los días en el cuerpo, en los brazos, en el escote, en la cara. Me pongo mi sérum, contorno… Me cuido con productos buenos. Invierto, pero se nota. Por muy buena piel que hayas heredado, hay que cuidarse, alimentarse bien, hacer ejercicio. Además, está el doctor Moisés Amselem, al que voy cada mes y medio y me hace tratamientos para estimular el colágeno, me pongo vitaminas en el escote y en el cuello. También pruebo nuevos tratamientos que me ofrece, sobre todo para el cuello y el brazo. Y dos veces al año me hago con él un recauchutado de ácido hialurónico, que es el que mejor lo pone. Porque yo no lo que no quiero es que me cambie la cara. Reconocerme yo y que me reconozca mi gente.