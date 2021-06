La nutricosmética es la manera perfecta de aunar alimentación y belleza; la forma más acertada de sentirnos bien por dentro y vernos bien por fuera.

Para sentirnos a gusto con nuestro físico es imprescindible estar bien interiormente. Algo similar a lo que ocurre cuando nos enamoramos; que no podemos hacerlo si no nos querernos antes a nosotras mismas. Si lo que deseamos es mirarnos al espejo y vernos bien, tenemos que asegurarnos antes de que nuestro cuerpo está sano y a punto. De poco nos sirve aplicarnos lujosas cremas sobre nuestra piel si nuestra alimentación no es la correcta. No podemos pretender tener un rostro hidratado a base de sueros y aceites si no bebemos la suficiente cantidad de agua. ¿Tiene sentido, verdad? Pues esta es justamente la filosofía de la que nace la nutricosmética, que considera que la forma en la que nos alimentamos es igual de importante (o más) que la manera en la que cuidamos nuestra dermis.

En los últimos años, han sido varias las marcas de belleza que, buscando el equilibrio perfecto entre alimentación y belleza, han creado líneas de nutricosmética de lo más especiales. Todas ellas han lanzado al mercado suplementos alimenticios, complejos vitamínicos y polvos para smoothies que nos ayudasen a estar sanas por dentro y guapas por fuera. Sin embargo, ninguna lo ha hecho como Hush & Hush, que se ha convertido en una de las firmas internacionales más reconocidas en cuanto a nutricosmética se refiere.

Así es la firma de nutricosmética de lujo que arrasa en el mundo y que por fin ha llegado a España

Fundada por el alemán Marc Ronert, prestigioso cirujano plástico por la Universidad de Miami y doctor en medicina por la prestigiosa Universidad HHU de Dusseldorf, Hush & Hush busca descubrir nuevos enfoques basados en la evidencia para desacelerar e invertir el proceso de envejecimiento de la piel. «He convertido en la pasión de mi vida la investigación y el perfeccionamiento de las últimas tendencias y tecnologías del cuidado de la piel»; ha dejado claro en más de una ocasión. Y a la vista está, pues su marca es líder en cuanto a innovación y resultados.

No se trata de una simple marca de suplementos alimenticios, Hush & Hush es una marca para ayudar a mejorar nuestra salud y, además, darnos un aspecto radiante y juvenil. Actualmente en España cuenta con tres productos de lo más especiales: Plant your day, Mind your mind y Time Capsule. Todos ellos formulados personalmente por Dr. Ronert, que reconoce que la juventud y la longevidad se derivan de un enfoque holístico de la salud celular. Por lo que estos productos primero cuidan de nuestras células para, seguidamente, ayudarnos a estar más jóvenes y bellas. ¿Acaso se puede pedir algo más? Nosotras creemos que no.