El colorete es sin ningún atisbo de duda, es cosmético más versátil, así como el más necesario para conseguir un efecto buena cara al instante. Es necesario en todas las épocas del año, pero en invierno es aún más imprescindible. La razón es muy sencilla: en los meses de frio nuestra piel está mucho más apagada y opaca y se hace más importante que nunca un halo de luz. ¿Lo mejor? No solo es ideal para dar un toque de rubor a nuestras mejillas, también para definir el óvalo facial, y darle un aire fresco y sano.

Este toque saludable hará que no solo tengamos un aspecto más joven y la piel más bonita, además, también ayudarás a realzar la zona del pómulo y eso amigas, es vital. Este año vienen pisando fuerte los tonos naturales, que simulan el color natural del rostro. Tienes una amplia variedad de tonos para elegir, desde el más suave al más llamativo.

¿Qué tono tengo que elegir?

Como todo en esta vida, depende. ¿De qué? Muy fácil. No es lo mismo utilizar un colorete para el día o para la noche. También debemos tener muy en cuenta el efecto que buscamos (dar un toque de luz, realzar los rasgos o marcar volúmenes). En general, el color rosa da lugar a un look natural con un aire romántico y dulce, ideal para las pieles más pálidas; mientras que los tonos anaranjados y corales van mejor a las pieles más oscuras. No nos olvidamos de la paleta de los marrones, que son geniales para dar volumen, pero tienen una desventaja (o no), y es que pueden endurecer las facciones.

Así debes usarlo

Para que el colorete haga su trabajo y realce los puntos fuertes del rostro, tienes que tener en cuenta dos aspectos muy importantes. El primero es no abusar del producto: usar poca cantidad es calve y siempre con la brocha adecuada. En segundo lugar, lo ideal es difuminar con mimo y cuidado para conseguir un resultado natural que se funda con nuestra piel. Se aplica justo desde la mitad del pómulo, debajo del hueso, y marcamos en dirección a la parte alta de la oreja. Eso sí, no debemos acercarnos demasiado a la zona de la nariz. Te dejamos en nuestra galería de coloretes ideales para invierno.