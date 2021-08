La presentadora, nada más volver de sus vacaciones, ha querido renovar su manicura y pedicura y lo ha hecho con el color más bonito de la temporada.

Después de un verano de no parar, Nagore Robles ha regresado a Madrid para poner en orden su vida y volver poco a poco a la rutina. La presentadora de Sobreviviré Aftershow, el programa online del grupo Mediaset que reúne en un mismo plató a los personajes más divertidos del mundo de la televisión y las redes, estas vacaciones ha disfruta como nunca. Primero decidió pasar unas semanas con sus compañeras de profesión en la isla de Ibiza y después la colaboradora quiso irse a Portugal y disfrutar junto a sus seres queridos de la naturaleza del Mar Atlántico. Sin embargo, ahora, ya de vuelta al mundo real y alejada de la playa y de los rayos de sol, la joven ha aprovechado para pasar por su centro de belleza de confianza, someterse a un tratamiento facial y estrenar nueva manicura y pedicura.

Como no podía ser de otra manera, una de las primeras cosas que ha hecho la ex gran hermana nada más volver de sus vacaciones ha sido pedir cita en The Beauty Concept; un afamado centro beauty madrileño que se encuentra entre sus favoritos. Una vez allí, Nagore Robles ha querido mimar su rostro con un efectivo tratamiento de belleza. «Os juro que esto no hay filtro que valga. Esta es mi piel después del tratamiento. Piel de quinceañera por lo menos. Qué maravilla, esto es tocar el cielo. ¡Tenéis que venir!»; contaba a través de sus redes sociales. Pero eso no es todo. Y es que, además de poner su piel en las mejores manos, también ha querido renovar su manicura y su pedicura.

Así es la nueva manicura y pedicura de Nagore Robles

Nos hemos quedado embobadas mirando el rostro de Nagore, que no podía estar más radiante después del reparador tratamiento facial que se ha realizado; pero nuestra sorpresa ha sido aún mayor cuando nos ha mostrado el resultado de su manicura y pedicura. Y es que el nuevo diseño que ha elegido la colaboradora del debate de Supervivientes deja más que claro que se niega rotundamente a aceptar que se acaba el verano. ¿El motivo? La influencer ha elegido teñir sus uñas de color coral. Un tono mucho más propio de los meses de verano que de la temporada de otoño pero que, sin embargo, le sienta de maravilla. ¡Ella está encantada, vamos! «Menudas uñitas tan chulis»; dejaba claro a sus más de un millón de seguidores de Instagram. Y razón no le falta, pues, aunque extremadamente estival, su nueva manicura y pedicura no puede ser más bonita.