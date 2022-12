Son muchas las que pasan por peluquería y cambian su imagen justo a final de año para dar la bienvenida al 2023 con una nueva imagen. De unos meses a esta parte, las peluquerías se están forrando con el nuevo corte de pelo que ha vuelto a ponerse de moda en los salones de belleza: el flequillo tipo cortina. María José Suárez, Sara Carbonero, Isabel Jiménez, Adara Molinero, Tamara Gorro o Violeta Mangriñán, Blanca Suárez ya se han pasado a este corte tan favorecedor en los últimos meses y no deja de aumentar la lista. ¿Acabarán todas nuestras celebrities favoritas llevando flequillo? A este ritmo, es totalmente posible. Pues hoy, Nagore Robles ha sido el nuevo rostro conocido en pasarse a este «trend«.

La colaboradora de Telecinco siempre ha sido una mujer de raya al lado, le encanta llevar su melena ondulada tipo messy, con moños o coletas altos que dejen su rostro al descubierto. Aunque alguna vez la hemos podido ver con flequillo desfilado, ya hace mucho tiempo de eso. Hoy ha vuelto al corte de pelo que prometió no hacerse y, mientras esperaba con el pelo mojado y su peluquera le pasaba la tijera, le espetaba: «De verdad, es que no tengo palabra. Ya no hay marcha atrás. Mi palabra no vale nada –entre risas– y tú es que eres muy lianta también».

Nagore Robles vuelve al flequillo tipo cortina que ha vuelto locas a las celebrities

Lo cierto es que el flequillo es muy agradecido con ciertos rostros, pues si tienes las facciones muy angulosas o marcadas, suaviza mucho los rasgos. Es ideal para caras alargadas, cuadradas, pero nunca, nunca, nunca para caras redondas, pues puede potenciar los mofletes y hacerla más redonda aún. Aunque esto suele pasar más con los flequillos rectos, los flequillos desfilados son más agradecidos. Eso sí, debéis tener en cuenta que aunque no necesitan demasiado cuidado, si eres de piel grasa, este flequillo tiende a ensuciarse muy rápido. Así que, no lo toques demasiado, lo mejor es dejarlo, que tome tu propia forma. Es muy probable que tus despertares, después de cortarte el flequillo sean un poco más desaliñados, pero no pasa nada, para lucir hay que sufrir.

El flequillo desfilado dulcifica los rasgos y rejuvenece

Si eres de las que prefiere llevar el pelo recogido, no te preocupes, siempre puedes unirlo al resto de tu melena y esconderlo en una coleta. Si eres meticulosa, podrás dejar el flequillo fuera y peinar el resto hacia atrás, pero, desde luego, la mejor forma de lucirlo es con la melena suelta, como lo ha hecho Nagore en el estreno de la nueva película Avatar: The Way of Water.

Este nuevo corte de pelo de Nagore le favorece muchísimo, le hace parecer más joven y os aseguramos un look espectacular para Nochevieja si optas por él. Al acortar la frente, potencia la mirada y si, encima, tienes el pelo claro, le aportará mucha luz y brillo a tu rostro. Además, es igual de compatible con el pelo largo que con el pelo corto. Una melena Bob, long Bob, o el corte Cleopatra, a todas les va bien. No tendrás que usar highlighter, pues este corte realza mucho el pómulo y aporta volumen. Según vaya creciendo, puedes ir incorporándolo al resto de tu melena abriéndolo desde el centro poco a poco o, darle un tijeretazo si eres manitas.