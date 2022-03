Sin duda Marta Riesco está atravesando uno de los momentos más dulces de su vida. En el terreno personal la vida le sonríe, y es feliz junto a Antonio David Flores. Prueba de ello son las fotos a las que la revista SEMANA ha tenido acceso en exclusiva donde se puede ver como la pareja comparte confidencias y constantes muestras de complicidad en una terraza de Madrid. El ex guardia civil y la reportera intercambian caricias cariñosas, abrazos furtivos y, sobre todo, miradas cargadas de amor que demuestran que poco o nada les importa el qué dirán los demás sobre su relación.

Pero la periodista no solo es afortunada en lo sentimental, ya que también disfruta de un gran momento profesional. Y es que además de continuar con su trabajo en ‘El Programa de Ana Rosa‘, también es colaboradora habitual en ‘Ya son las ocho‘. Y ojo, porque fue allí donde presentó su primer single: ‘No tengas miedo‘. Una canción que salió a la luz cuando rebuscaron en su pasado, y que ha acabado siendo todo un éxito.

«Hice esta canción con 18 años, cuando mi sueño era la música. Quizás no sea la mejor del mundo, pero la canté con toda la ilusión de quién empieza algo. Al principio me enfadaba cuando alguien la cantaba, pero poco a poco me di cuenta que esa canción había vuelto a mi vida con un claro mensaje, ‘No tengas miedo’. Hace unos días sonó el teléfono, era Mediaset… y hoy comienzo a escribir un nuevo capítulo de mi alocada vida», confesaba la reportera emocionada después de que su single llegase a todas las plataformas digitales.

Lo cierto es que Marta Riesco está tan orgullosa de su melodía que hasta la ha querido tener presente en su manicura. Ayer mismo la joven puso rumbo a su salón de belleza de confianza, Nails to go, y aprovechó para estrenar nuevas uñas con mensaje incluido.

Marta Riesco sorprende con una original manicura homenaje

«¿Cómo me han quedado mis uñas? Son un homenaje a mi single ‘No tengas miedo‘. Están espectaculares», decía la divertida reportera a la vez que mostraba el resultado de su manicura a todos sus seguidores de Instagram.

Marta Riesco ha apostado por lucir sus uñas nuevas cuadradas y no demasiado largas, para no perder una pizca de comodidad en sus quehaceres diarios. En cuanto al color, ha elegido un rojo vivo con extra de brillo de lo más sofisticado. Pero si algo llama la atención son las letras que ha añadido para completar el título de su ya conocida canción.

