La colaboradora de ‘Sálvame’ ha vuelto de vacaciones y ha querido retomar su trabajo con un nuevo cambio de look que no puede ser más juvenil.

Después de unos maravillosos días de retiro estival en Galicia, su tierra natal, María Patiño ha vuelto hoy al plató de Sálvame con las pilas cargadas y alguna que otra novedad. La colaboradora durante sus vacaciones ha tenido tiempo para desconectar, descansar y para compartir alguna que otra imagen a través de sus redes sociales. Sin embargo, y según hemos podido ver ahora que ha vuelto a los estudios de Mediaset; la periodista también ha sacado un rato para pasar por la peluquería y cambiar de imagen. Y es que, en su vuelta a la realidad, la tertuliana nos ha sorprendido con un cambio de look de lo más juvenil.

Hace tan solo unos días, el pasado 15 de agosto, María Patiño cumplía 50 años y ahora, viéndola lucir este juvenil cambio de look, tenemos claro que bien podría pasar por una treintañera. La periodista ha decidido modificar levemente el tono de su cabello inspirándose en el peinado de moda entre las chicas más jóvenes. Se trata de una manera de lucir el pelo que ya han llevado artistas de la talla de Aitana, Danna Paola o Dua Lipa y que a todas sienta de maravilla. Un peinado muy pop que ahora estrena la tertuliana gallega y que, como al resto, también favorece especialmente.

Así es el sorprendente y juvenil cambio de look de María Patiño

La presentadora de Socialité ha preferido mantener su favorecedor corte de pelo bob pero darle un toque mucho más actual con un cambio radical de color. Y es que María Patiño ha dividido su melena en dos tonos diferentes. La mitad superior en su castaño natural, tal y como nos tiene acostumbradas; pero la capa inferior la ha teñido de un tono rubio platino casi blanco que le da un aire muy moderno. Un cambio de look de lo más sorprendente que, sin duda, no puede estar más en tendencia y que dejan claro que las modas son aptas para todo tipo de personas. Independientemente de su edad, profesión o sexo.

¿Qué os parece a vosotras el nuevo pelo de María Patiño? ¿Os parece moderno y favorecedor o, por el contrario, lo veis tan arriesgado que no os atreveríais a hacéroslo? A nosotras, a simple vista, nos encanta. Ahora nos toca acostumbrarnos a su nuevo aspecto cada vez que encendamos la televisión y pongamos Telecinco. ¡Aunque seguro que no nos resulta complicado porque no puede estar más guapa!