Mar Saura es una de las actrices que mantiene un vientre liso y que constantemente lo presume a través de fotografías. Eso sí, no te vamos a engañar, para conservarlo no hay fórmulas mágicas. Todo depende de la condición física de cada uno, de la rutina deportiva que llevemos a cabo con constancia y dedicación y, de una dieta sana. En este sentido, la empresaria nos dice cuáles son los mejores ejercicios para no tener tripa pasados los 40.