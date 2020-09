La que fuera Miss ha lanzado ahora Ocean by Mar Saura, su colección de productos de belleza con la que cuidarnos y sentirnos guapas siempre.

Mar Saura ha sido y es una de las mujeres más guapas de nuestro país. En 1993, representando a su Barcelona natal; se clasificó para el certamen de Miss España y, aunque no logró hacerse con la corona, sí que se convirtió en 1ª Dama de Honor y en una de las favoritas del público. Fue ahí cuando inició su exitosa carrera como modelo, desfilando para las pasarelas más importantes de España y protagonizando grandes campañas publicitarias en Japón y Estados Unidos.

Su belleza cautivaba a todos y fue tal su impacto que acabó haciendo sus pinitos como actriz compartiendo plano con grandes artistas como Lina Morgan. Pero también como presentadora; donde debutó en numerosas cadenas de televisión nacionales. Ahora, y justo una semana después de haber recibido el Premio Escaparate de la Moda; la modelo, actriz y presentadora se reinventa a sí misma y lanza, ahora como empresaria, su marca de belleza.

La experiencia siempre es un grado

OCEAN by Mar Saura, que así es como se llama su nuevo y ambicioso proyecto, nace con el primordial objetivo de proporcionar un cuidado integral, aportando los resultados más efectivos y seguros para nuestro bienestar. La marca apuesta por innovadoras y eficaces fórmulas cosméticas, preparadas con los mejores componentes, y siempre, con un estricto respeto al medio ambiente y a los recursos del planeta. Por ahora, su línea de cosméticos cuenta con seis productos de lo más variado. Agua micelar, ampollas efecto lifting, crema exfoliante, suero reafirmante, tratamiento antiojeras y crema activadora de colágeno que prometen recuperar de forma natural, los rasgos faciales perdidos con el paso del tiempo.

«Después de haber utilizado durante muchos años infinidad de marcas de reconocido prestigio, he realizado una estudiada y metódica selección de principios activos, sinérgicos entre ellos, que me convence de principio a fin. Mi pasión es encontrar la solución personalizada para cada piel, que retrase su ineludible envejecimiento», dice la propia Mar Saura sobre su marca. Y tiene todo el sentido del mundo. La modelo ha pasado durante toda su carrera profesional por las mejores manos y nadie mejor que ella para saber qué productos funcionan y cuáles, por el contrario, no son tan eficaces. La colección OCEAN by Mar Saura es, justamente eso, la voz de la experiencia hecha cosmética. Seis cremas y lociones diferentes que estamos seguras de que se adaptarán a la perfección a tus necesidades (y a tu bolsillo).