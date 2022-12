Un maquillaje natural o como ahora lo llaman «make up no make up» es nuestro mejor aliado si llevamos un vestido muy llamativo durante las fiestas. Las lentejuelas, el cuero y los colores intensos son ideales para party looks, pero si los acompañamos de un make up muy excesivo podríamos recargar demasiado nuestra imagen. Por eso, hoy os traemos el maquillaje de Gloria Camila que es perfecto para acompañar a un outfit de fiesta y si queréis agrandar un poco vuestros ojos. Ficha estos tips de belleza para mejorar tu make up en fiestas.

Gloria Camila tenía que estrenar un modelito súper cañero, un conjunto de cuero beige, muy escotado y llamativo. Por eso, ha optado por hacerse un maquillaje sencillo, natural y que potenciaba sus ojos. Lo ideal es empezar aplicando una crema hidratante, a continuación aplicamos un concealer ligero, no muy cubriente para dejar respirar la piel y que no se vea artificial. Podemos extenderlo en las zonas donde haya cambios de tono de la piel, para tapar algún granito; en las ojeras y en la frente para crear distintos puntos de luz en el rostro.

Continuamos con un rubor no demasiado rojo, lo ideal es que se acerque a un tono coral, algo a medio camino entre el rosa y el rojo. Lo extendemos con una brocha ancha desde la parte superior del pómulo hacia las sienes para elevar el pómulo.

Gloria Camila usa un eyeliner XXL para agrandar sus ojos

Si queréis aumentar una talla vuestros ojos, lo que tenéis que hacer es crear un sombreado smokey en tonos tierra en los párpados superiores. Hay que intentar usar tonos de sombra más claros en la zona del lagrimal y más oscuros en la esquina exterior del ojo. Usa una brocha en forma de gota para que el sombreado no quede «parcheado» y el color sea uniforme y degradado.

Para crear un eyeliner sutil, pero que haga efecto zoom y rasgado en nuestros ojos, lo que tenemos que hacer es dibujarlo desde la mitad del ojo hacia afuera, sin miedo y con un trazo fino. Los delineadores de tipo rotulador son más fáciles de utilizar pero suelen tener un pigmento menos negro que uno de pincel o un kohl. Termina con un rímel de goupillon que le dé a tus pestañas volumen y aplica iluminador en tus pómulos.