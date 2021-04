La colaboradora de Telecinco nos ha enamorado con un maquillaje muy fácil de imitar que sienta de maravilla y que no puede ser más llamativo.

Estamos hartas de ver en Youtube tutoriales que nos explican cómo hacernos un make uip paso a paso y que, aunque en el vídeo todo parezca sencillo de imitar, la realidad sea muy distinta. Nos hemos cansado de leer explicaciones las explicaciones en las cuentas de Instagram de nuestras famosas favoritas que, en un supuesto paso a paso, nos dan las claves para conseguir su beauty look en un segundo. Ahora lo que buscamos copiar maquillajes que sean reales pero vistosos; que se tarde poco tiempo en lograrlos pero que el resultado sea resultón y bonito. Y eso es justamente lo que nos ha mostrado Nagore Robles a través de stories. O más bien nos ha contado. Y es que la influencer y colaboradora ha enseñado su maquillaje más pro y nos ha dicho, con tres sencillas palabras, cómo copiarlo.

«Hoy, la verdad, es que me ha encantado como me he maquillado», explicaba a sus más de un millón de seguidores la tertuliana más directa de todo Mediaset. «Qué maravilla. Es que se ve muy guay. Me encanta este atrevimiento que me he hecho en un momentillo. No es un maquillaje superpro, pero queda guay»; añadía. Y es ahí donde nos conquistó; pues sin ser un maquillaje que busque ganar un concurso de belleza, es un look ideal para el día a día, original y, sobre todo, muy asequible de imitar. Vamos, que lo tiene todo.

El maquillaje de Nagore Robles que querrás (y podrás) imitar

Se trata de un make up que destaca, principalmente, por los tonos de eyeliner que utiliza para decorar los ojos. En el párpado superior, en un vibrante azul klein y, en la zona inferior, siguiendo la línea de agua, un acertado color blanco que consigue un efecto de mirada despierta y ojos abiertos. Además, a este magistral (y asequible) juego de lápices de ojos, solo hay que añadir una buena máscara de pestañas, un poco de colorete un poco de pintalabios en un tono nude. «Es muy sencillo: Me he puesto abajo blanco, eyeliner azul, máscara de pestañas, morros y colorete»; explicaba Nagore Robles a sus fans sin mentir en ningún momento. Y es que verdaderamente es un maquillaje de lo más simple pero también de lo más acertado.

Como queremos que tú también pruebes este original look, hemos seleccionado los cinco productos que utilizas. Cinco productos low cost con los que imitar el look de la exconcursante de Gran Hermano y arrasar.