Si estás pensando en regalarte un tratamiento facial para lucir una piel radiante durante todas las fiestas, este es tu artículo. El invierno es la época perfecta del año para someterse a tratamientos faciales no invasivos, tanto tratamientos con láser, como peelings químicos y otras técnicas que pueden llegar a irritar tu piel por unos días. Esto se debe a que siempre recomiendan huir del sol si vas a realizarte algún tratamiento facial, sobre todo para evitar quemaduras, irritación u otros daños en tu rostro. Lourdes Montes lo sabe bien, por eso, ha aprovechado este mes sin apenas sol para quitarse unos años de encima con lo último en estética.

La mujer de Fran Rivera suele someterse a tratamientos de belleza asiduamente. A partir de los 35 años, la piel empieza a perder colágeno, se empiezan a dibujar en el rostro las primeras líneas dinámicas y suelen aparecer manchitas, o cambios de tono en la piel. Por eso, Lourdes se ha sometido a un tratamiento de luz pulsada IPL en la Clínica Doctor Ortiz con el que está encantada. Dice que los resultados son notables desde la primera sesión y que es completamente indoloro. Os contamos todas las propiedades del último tratamiento al que se ha sometido esta cara conocida.

Lourdes Montes se ha sometido al tratamiento de luz pulsada que elimina manchas del rostro

El tratamiento de luz pulsada IPL al que se ha sometido la protagonista de nuestro artículo se lleva a cabo gracias a una nueva técnica a partir de una banda ancha de luz que rejuvenece el rostro, los anillos y pliegues del cuello y el escote. Este nuevo aparato es muy útil para disimular los cambios de tono del rostro, unifica mucho el pigmento de la piel y elimina pequeñas lesiones vasculares o ventas que puedan aparecer con los años en el cutis. Para un resultado óptimo se pide no exponerse al sol en los 15 días anteriores al tratamiento. El procedimiento es muy sencillo, no os asustéis. Primero, se realiza una limpieza profunda de la piel del rostro, cuello y escote para aumentar la efectividad de la luz pulsada y que no queden restos de maquillaje o grasa. A continuación, se aplica una un gel frío para prevenir de cualquier tipo de quemazón que pueda sorprendernos durante el tratamiento.

No es necesaria ningún tipo de crema anestésica, porque se soporta perfectamente. Después de la primera sesión puedes notar alguna rojez o irritación, incluso que tus manchas están más oscuras, pero es completamente normal, luego desaparecen. ¿Cuántas sesiones son necesarias para empezar a ver cambios más notorios? Solo tendréis que hacer de 3 a 5 sesiones, dependerá de tu tipo de piel y de la respuesta que de al tratamiento, no todas las pieles son iguales.

Si no os atrevéis a pasar por este tratamiento una buena crema antiaging y un sérum de vitamina C ayudará a difuminar las arrugas de expresión y las manchas de la edad. Pero tened en cuenta, que para notar cambios tendréis que alargar la espera un poquito. Aunque os animamos a que le deis una oportunidad a los nuevos tratamientos faciales con aparatología específica, dan muy buenos resultados, no tienen un precio disparatado y pueden ayudarnos a combatir los primeros signos de la edad. ¡Date un capricho por reyes y dedícale unos minutos a tu piel! No te arrepentirás.