La influencer ha querido llenar su pelo de sutiles mechas gracias a la técnica face framing y no puede estar más guapa. ¡Mira cómo ha sido la transformación!

Es una de las influencers que más arriesga a la hora de vestir pero que, paradójicamente, menos lo hace a la hora de pasar por la peluquería. Laura Matamoros, aunque cuida su media melena con mucha frecuencia, son muy pocas las veces en las que la vemos someterse a grandes cambios. Al contrario que su hermana, Anita Matamoros, que cambia de color prácticamente una vez al trimestre, ella siempre apuesta por los mismos tratamientos y métodos para cuidar su pelo. Sota, caballo (o cabello) y rey. Sin embargo, en esta última visita a su centro de belleza, cosmética y cuidado personal favorito, Laura ha querido innovar un poquitín y probar el face framing, la tendencia en mechas que promete arrasar este 2021 y que no puede sentarle mejor.

Para ello, y tal y como suele hacer siempre, la exconcursante de Gran Hermano VIP ha pasado por el centro Gente+ de Madrid. Allí, de la mano de Cora Ruíz, su colorista de confianza, la influencer ha dado un poco de luz a melena gracias a unas sutiles mechas dispuestas de una forma muy concreta para enmarcar su rostro. Y es que en eso justamente consiste la técnica face framing; en aplicar destellos de color más claritos en los mechones frontales de nuestro cabello, a ambos lados de las mejillas, para crear centrar toda la atención en nuestra cara.

Face framing, la innovadora técnica con la que Laura Matamoros ilumina su pelo

La influencer, como no podía ser de otra forma, ha querido compartir todo el proceso con sus más de 934 mil seguidores en Instagram. «Pues aquí mis mechas. Como veis me he aclaro un poquitín más el pelo y sobre todo esta parte frontal de la cara para dar luminosidad pero siempre un poco sutil porque no me gustan los grandes cambios por si acaso no me gustan»; explicaba a todos sus fans. «Estoy encantadísima. Es un color así más vainilla y la verdad es que me encanta», añadía. Y no nos extraña, pues el resultado no puede ser más elegante ni favorecedor.

Sin duda, tenemos claro que pronto muchas de nosotras pediremos cita en nuestra peluquería más cercana para copiar a Laura Matamoros e iluminar nuestro cabello gracias a las mechas que más triunfarán este 2021. Ella ha sido una de las primeras en lanzarse, pero pronto seremos muchas las que caigamos rendidas ante ellas. ¿Vosotras os animáis?