El pegamento de pestañas tiene que ser de buena calidad, pues es una zona muy sensible y no sirve cualquiera, si es muy fuerte, al retirarlas, podemos tener problemas. Otro tip, tranquila, el blanco luego desaparece y queda como una capa transparente. Déjalo secar con los ojos cerrados el tiempo suficiente para que no se despeguen a la primera de cambio.