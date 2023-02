Si estás harta de tirarte treinta minutos delante del espejo todas las mañanas sin saber qué maquillaje aplicarte para borrar tu cara de sueño y darle a tu rostro un efecto glow inmediato, te interesa este artículo. Las hermanas Matamoros, que son dos grandes amantes de los productos de cuidado facial y del make up, nos han desvelado el maquillaje que podrás lucir todos los días de la semana. ¿Buscas un maquillaje sencillo, efectivo y rejuvenecedor? Sigue nuestros tips de belleza para lograr un resultado tan bonito como el de las influencers en pocos pasos.

Laura Matamoros y Anita Matamoros están cada día más unidas. Ahora que comparten profesión de creadoras de contenido digital y pasión por el maquillaje, nos han desvelado qué productos no pueden faltar en su neceser para obtener un make up sencillo y versátil. Las jóvenes han empezado su sesión de maquillaje aplicando un producto súper necesario en cualquier rutina de skin care: un sérum con efecto flash. Los sérums de cafeína, son ideales para despertar tu mirada; los de vitamina C son ideales para pieles secas y los de ácido hialurónico para las que tienen un rostro graso. Elige el que más se adapte a su piel y aplica unas gotitas para que tu maquillaje luzca más brillante y jugoso.

Las hermanas Matamoros optan por el "efecto mordida" que te curará los labios en invierno

El siguiente paso que dan las instagramers es utilizar el bálsamo labial de la firma Glowfilter, que pertenece a la colección de su amiga íntima Marta Lozano. Si aplicas un bálsamo labial nada más empezar tu maquillaje, tus labios se irán hidratando mientras maquillas el resto del rostro y a la hora de extender tu labial, estarán sin grietas, más voluminosos y lucirán más naturales. A continuación, utiliza un concealer para esconder tus bolsas y ojeras y aplícalo en las zonas que quieras destacar de tu rostro: la frente, el arco de la ceja, la esquina inferior externa del ojo para hacer efecto lifting o en la barbilla.

Por último, sustituye el rímel con goupillon XXL de cerdas largas, por uno de plástico con forma de peine o uno de pelos cortos para unas pestañas más naturales. Para poner la guinda, crea un efecto mordida en tus labios. Es muy sencillo, utiliza un brillo con color un poco más oscuro que el de tus labios y salte de los bordes. Esta técnica crea un efecto óptico de unos labios más grandes, voluminosos y naturales. Ficha el maquillaje al completo de las hermanas Matamoros en la galería.