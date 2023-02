Las 5 manicuras más irresistibles para llevar en San Valentín

Se acerca San Valentín y la manicura tiene mucho que decir para un look perfecto. Te mostramos las propuestas que debes lucir en el día más amoroso

Ya estamos solo a unos días de San Valentín, la fecha por excelencia para celebrar el amor, y ¿ por qué no? el propio. Un día muy especial en que cuidamos todos los detalles, desde el estilismo que lucimos al peinado o maquillaje, sin olvidarnos de la manicura. Ya sea si tienes una cita con tu pareja, con tus amigas o contigo misma, no hay una excusa mejor para mimar tus manos que esta fecha tan especial.

Por ello, los expertos en belleza de Wiñk te proponen los cinco mejores colores y diseños de uñas de los que no podrás dejar de enamorarte (y de enamorar con ellos).

¡Estate atenta porque estas son las manicuras top para San Valentín.

Las manicuras tendencias con las que triunfarás este San Valentín

1. Manicura francesa: Este tradicional diseño de uñas favorece a todo tipo de formas. Si las tienes cortitas puedes optar por la versión micro, que consiste en dibujar la línea blanca muy fina en el borde de la uña. O si eres más atrevida puedes utilizar otros colores en tonos brillantes o pastel, o bien realizarte las dark french nails, dejando como base un tono claro en acabado brillante o mate y en las puntas de las uñas emplear el negro. Lo que sí debes tener muy claro es que para que tus manos se vean más elegantes, cuanto más fina sea la línea mucho mejor.

2. Rojo pasión: No hay la menor duda que es la manicura más clásica, pero también la perfecta celebrar para San Valentín. El rojo simboliza la pasión y es uno de los tonos estrella atemporales que hace que las uñas se vean arregladas siempre. Pero la tonalidad no solo se ciñe al llamado "rojo Ferrari", hay todo un abanico que va desde los tonos brillantes anaranjados y corales hasta los sublimes granates y rojos oscuros como el color cereza, con los que tu manicura no dejará a nadie indiferente. Las expertas de Wiñk aconsejan que, al elegir este color, si se quieren conseguir unos dedos más largos y finos, es recomendable que el limado de la uña sea perfectamente ovalado.

Los tonos más románticos

3. Rosa perlado: Es uno de los colores tendencia en este 2023 y su cautivador brillo nácar hace que sea inevitable enamorarse de él. Este tono coqueto es perfecto para conseguir unas uñas sencillas y bonitas. Si utilizas perlitas o strass como decoraciones obtendrás un efecto visual 3D de ensueño.

4. Tonos nude: Los colores neutros como el marrón, beige y crema favorecen a cualquier tonalidad de piel y harán que tu manicura se vea elegante y discreta. Además de quedar genial en uñas cortas y largas, siempre puedes darle un toque original adornándolas sutilmente con pan de oro. Son uñas uñas que encajan con todo y que puedes elegir si optas por un estilismo más llamativo o sofisticado, porque no le van a quitar protagonismo al look.

5. Toda una declaración de amor: Prueba a darle un toque divertido a tus uñas con dibujos de pequeños corazones, en tonos rojos, rosas y blancos que hagan contraste con el color que hayas elegido para tu uña. Ya sea decorando la base o en las puntas de tus uñas, este diseño tan minimalista será todo un acierto. Las uñas arty, que parece que no están viviendo su mejor momento, pueden ser en este día una opción ideal.

Ahora que ya tienes el abanico de manicuras para San Valentín, solo queda que disfrutes, con quien quieras y como quieras, de este día tan especial.