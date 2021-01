La Dra Aurora Rodríguez-Huergo nos cuenta a qué se debe este problema y cómo podemos combatirlo para volver a tener unos labios sanos y juveniles

Con el paso de los años, los labios es una de las zonas del rostro que más envejece, esto es debido a que la piel de los labios es mucho más delicada y fina que el resto de la cara, además, los labios no tienen melanina con lo cual están más expuestos y desprotegidos de cara a los rayos solares y no disponen tampoco de glándulas sebáceas, ni sudoríparas con lo cual se deshidratan con mucha más facilidad. Además, esta deshidratación se ve incentivada también en esta época del año debido al frío y a los cambios bruscos de temperatura.

Si sufres este problema, no te agobies, ya que es algo totalmente normal que se padece con el paso de los años. La Dra Aurora Rodríguez-Huergo, directora médico de To Be Aguilar Delgado, nos cuenta cómo combatir este problema a través de consejos preventivos y tratamientos estéticos para mejorar y retrasar el envejecimiento de los labios.

“La piel de los labios es una piel especialmente sensible, ya que es más delicada y fina que la del resto de la cara, por lo tanto envejece de una manera más rápida. Esto se debe porque con el paso del tiempo perdemos grasa, se adelgaza y además se tienen menos glándulas sebáceas y menos melanocitos, es decir, menos protección contra los rayos ultravioletas, el aire y el sol. Y por otra parte, también el musculo se atrofia.”- afirma Aurora Rodríguez Huergo, directora médico de To Be Aguilar Delgado.

“Hay que pensar también que cuando hablamos de envejecimiento de labio hablamos también del envejecimiento de los tejidos cercanos al labio, del hueso, incluso la zona de las mejillas, porque todo eso interviene en la forma del labio, y es muy importante a la hora de proceder en el tratamiento de algún tipo.”- afirma Aurora Rodríguez Huergo, directora médico de To Be Aguilar Delgado

¿Qué cuidados preventivos se recomienda para retrasar el envejecimiento de los labios?

La doctora Aurora Rodríguez-Huergorecomienda una serie de cuidados preventivos para retrasar el envejecimiento de los labios:

“Es importante beber mucha agua para que el labio se mantenga hidratado, además de utilizar algún tipo de manteca de cacao o vaselina para evitar la deshidratación, y lo más importante, aplicar siempre un foto protector adecuado durante el día no solo para mantenerlo protegido del sol y los agentes externos, sino también para evitar cáncer de piel y otras lesiones. También recomiendo evitar cosas como, por ejemplo,fumar o tomar alimentos demasiado calientes, cosas que puedan generar estrés al propio labio.”- afirma Aurora Rodríguez Huergo, directora médico de To Be Aguilar Delgado.

¿Qué tratamientos estéticos combaten este problema peribucal?

En To Be Aguilar Delgado disponen de tratamientos estéticos que ayudan a mejorar la apariencia de los labios aportándole hidratación y un aspecto más juvenil. Dependiendo del problema que tengamos la doctora nos recomendará un tratamiento u otro, ya que puede ser un tema de deshidratación que puede solucionarse con ácido hialurónico, también puede ser un tema de envejecimiento incentivado por las llamadas arrugas dinámicas,como el código de barras, que se pueden acabar haciendo estáticas con el paso de los años o un problema de descenso o de desdibujamiento del contorno de los labios provocado por la pérdida de grasa del soporte peribucal.

“Antes de decidir que tratamiento estético realizarnos es importante tener en cuenta que cuando hablamos de envejecimiento de labio hablamos también del envejecimiento de los tejidos cercanos al labio, del hueso, incluso la zona de las mejillas, porque todo eso interviene en su forma y aspecto.”- afirma Aurora Rodriguez Huergo, directora médico de To Be Aguilar Delgado.

Tratamientos para tratar el envejecimiento de los labios en To Be Aguilar Delgado

Para hidratarlos: “Recomiendo el ácido hialurónico que sirve para que el labio se hidrate y se muestre un poco más jugoso desde el interior al exterior, no tiene por qué cambiar ni de tamaño, ni de forma, pero sí que puede dar ese aspecto juvenil. Para ello se inyecta ácido hialurónico de bajo peso molecular para que no aporte volumen, pero le dé jugosidad y más turgencia al labio.”-afirma la doctora.

Para combatir el aplanamiento del labio: “En el caso de que la forma esté muy desdibujada y el labio muy aplanado, lo que hacemos es un relleno muy sutil en el perfilado del labio y también en el arco de cupido para recuperar un poco la forma que teníamos inicialmente.”- afirma la directora médico.

Para rejuvenecer el labio: “Otras veces para mejorar la apariencia del labio, a veces ni se toca, sino que se trata la zona cercana: pómulo, área peribucal, etc. Por ejemplo, se pueden llegar a remodelar las mejillas haciendo que los pómulos cobren un mayor volumen. Con esto conseguimos que se levante el tercio inferior y con ello se minimicen las arrugas y el labio recobre la jugosidad perdida.”- señala la doctora Aurora Rodríguez-Huergo.