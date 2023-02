Como influencer que es, no hay día que Vanesa Romero no muestre a sus seguidores cuál es su rutina y sus trucos de belleza. Además de desvelar sus cremas favoritas, la actriz hace hincapié en los tratamientos estéticos que se realiza para verse mejor. A sus 44 años está mejor que nunca y así nos lo ha hecho saber con su última revelación: "Me gusta mimarme y os quiero contar los dos tratamientos que me estoy haciendo: uno es para la grasa localizada del cuerpo y el otro para borrar las arrugas y las líneas de expresión", dice.

Se nota que Vanesa invierte en cuidados y en belleza porque es una de nuestras famosa patrias con mejor físico a la vista. Pero sus tratamientos en cabina no son lo único en lo que preocupa a la intérprete, también cuida muchísimo su alimentación y no hay día que no nos sorprenda con recetas libres de grasas, de gluten y de procesados.

Y es que cada vez son más las mujeres que se preocupan por seguir un estilo de vida saludable, basado en mantener una dieta equilibra y practicar ejerció a diario. Vanesa se mantiene leal a estos principios, pero otras celebs como Jessica Bueno o Vicky Martín Berrocal tampoco dudan en desvelar la "dietas" y rutinas que están llevando para cuidarse a diario.

Ahora bien, ¿quieres saber qué hace la actriz para cuidar su piel y su cuerpo en tiempo récord? Sigue leyendo...

El tratamiento de Vanesa Romero para reducir las arrugas

Aunque ha confesado que normalmente se hidrata mucho el rostro con cremas súper específicas, también se ayuda de tratamientos estéticos. En su caso ha probado un tratamiento no invasivo que utiliza luz pulsada de alta intensidad para reducir las arrugas, manchas y otros signos de envejecimiento en la piel. Se trata de IPL, pensado para personas que buscan mejorar el aspecto de su piel sin recurrir a procedimientos quirúrgicos.

IPL se utiliza para tratar una variedad de problemas de piel, incluyendo manchas solares y de la edad, rosácea, vascularidad (venas visibles), acné y, por supuesto, líneas de expresión. En general, se requieren varias sesiones para obtener los resultados deseados, con un intervalo de 2 a 4 semanas entre cada sesión.

¿Cómo se realiza? El tratamiento se hace mediante la aplicación de un dispositivo IPL sobre la piel, que emite luz pulsada de alta intensidad. La luz penetra en la piel y es absorbido por los pigmentos y los vasos sanguíneos, lo que provoca la destrucción de las células de pigmento y la reducción de la vascularidad.

Y para eliminar la grasa localizada...

Más allá de su vida activa, sus sesiones de ejercicio y su buena alimentación, Vanesa Romero también esculpe cada músculo de cuerpo con tratamientos corporales. Concretamente con Musculpt. Es un equipo capaz de tonificar y desarrollar músculo, y eliminar grasa localizada. Se conoce como el equipo de las 36.000 contracciones musculares supramáximas por sesión. Motivo por el cual es capaz de levantar glúteo.

¿Un plus? también actúa como tonificante para evitar la flacidez en la zona trabajada por la atención muscular dentro del procedimiento. Con este tratamiento avanzado Vanesa trata brazos, abdomen, muslos, cartucheras y la zona del culete.

Sin duda, dos auténticos tratamientos revolucionarios que está llevando a cabo en Clínicas ilahy, y es que hace poco la modelo se convirtió en embajadora de honor del centro y ahora no deja de descubrirlos las novedades de medicina estética que están en boca de todos.