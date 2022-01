Fue una de las modelos más importantes de nuestro país y con mayor proyección internacional y todavía continúa protagonizando campañas, haciendo editoriales de moda y, de vez en cuando, subiéndose a las pasarelas por ocasiones especiales. Su larga melena rubia era una de sus señas de identidad, pero hace año y medio Judit Mascó decidió seguir la moda de muchas famosas y cortar su pelo hasta la melena bob tan en boga en la actualidad. Más o menos largo, la modelo catalana ha seguido manteniendo el mismo estilo y, ahora, ha aprovechado el comienzo de año para refrescar esa melena y apuntarse al corte y color que más favorece pasados los 50.

El nuevo pelo de Judit Mascó, la mejor inspiración para esta temporada

La modelo se ha puesto en manos de su peluquero, Fernando Torrent, quien ha apostado por un corte de pelo bob rozando los hombros, ligeramente más largo por delante que por detrás, con las puntas algo desfiladas, con mucho movimiento, que ella ha peinado totalmente liso. Un look de lo más favorecedor, que se adapta a todos los tipos de cara y a todas las edades, por lo que se ha convertido en el más demandado en las peluquerías en los últimos tiempos.

Pero Judit también ha dado un pequeño cambio a su color, apostando por un rubio más claro (ella ya tiene la base rubia, pero ha elegido un tono mantequilla más subido), la mejor opción para aportar un extra de luz, dulcificar las facciones y disimular las canas.

La melena y el color preferido por muchas celebrities

Tanto el corte como el tono de pelo que ahora luce Judit Mascó ya ha sido elegido antes por muchas celebrities, como Naomi Watts o Cate Blanchet, dos de las actrices maduras de Hollywood que siguen estando siempre entre las más elegantes cada vez que las vemos pisar una alfombra roja. En nuestro país también vimos hace tiempo lucirla a la modelo Vanesa Lorenzo o a Elsa Pataky. La mejor muestra de que encaja tengas la edad que tengas.

Con el paso del tiempo todas tendemos a poner el pelo en tonos más claros al nuestro, bien sea con tinte o con reflejos, que aportan luz y parece que nos quitan años de encima. Si a ello unimos la melena bob, en las distintas versiones, desde casi rozando los hombros al mentón, tenemos el estilo más versátil y favorecedor, ideal en todas las edades, pero todavía más si has pasado los 50. ¿ Por qué? Es un look clásico a la vez que juvenil.

Si estas pensando en comenzar este 2022 con un cambio de imagen, el nuevo look de Judit Mascó es la mejor inspiración que puedes encontrar. No es demasiado atrevido, por lo que no te arriesgas a verte con un cambio demasiado radical, pero a la vez tiene todos los tips para dar un nuevo aire a tu melena.