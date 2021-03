La periodista ha confesado a través de su cuenta de Instagram que el secreto de su piel firme, lista y luminosa es un producto de menos de 50 €.

Isabel Jiménez es ya uno de los rostros más conocidos de la televisión. Su labor como presentadora de los Informativos del mediodía de Telecinco la han convertido en una de las periodistas más famosas de nuestro país y, ya sea en la pequeña pantalla o a través de las redes sociales, consigue reunir a una amplia legión de adeptos. Nada más en Instagram, la diseñadora y presentadora cuenta con más de 330 mil seguidores. Una cifra que la ha llevado a potenciar su faceta de influencer y a aprender a usar la plataforma no solo como una medio de comunicación con sus fans, sino que también como una forma de trabajo. Son cada vez más las veces que vemos a la almeriense charlar con sus followers y las ocasiones en las que recomienda sus productos o marcas favoritos. Y ha sido una de esas recomendaciones las que no ha dado la vida este fin de semana; pues Isabel ha hablado de un cosmético que le ayuda a tener la piel firme y radiante.

La amiga y compañera de trabajo de Sara Carbonero, que hace unos días estuvo con ella en su Almería natal, ha hablado en su perfil de la red social de un producto que belleza que, según sus propias palabras, le ayuda a tener una piel «firme, lisa y muy luminosa». Algo que todas deseamos conseguir y que ella, quizás por ser una de las caras más visibles de Mediaset, busca con más empeño.

El cosmético que usa Isabel Jiménez para conseguir una piel firme y luminosa

Concretamente, la periodista ha recomendado el Double Serum de Clarins; un sérum antiedad de doble fase hídrica y lipídica que estimula las cinco funciones vitales de la piel. Una fórmula única que consigue atenuar los signos de la edad de manera visible y que logra que la piel recobre todo su resplandor y vitalidad. «Llevo unas 4 semanas utilizando Double Serum de Clarins que tiene 21 extractos de plantas y me noto la piel más firme, lisa y muy luminosa. Os animo a probarlo y a que os unáis al movimiento sin filtros de Clarins y apuesta por una belleza natural»; explicaba Isabel a través de la red social.

Nos ha maravillado tanto su recomendación que no hemos podido evitar echar un ojo a las webs de belleza para ver su eficacia y, por qué no decirlo, también se precio. ¡Y nos hemos llevado una alegría! El cosmético favorito de Isabel Jiménez tiene, según la propia web de la marca, una eficacia del 91% y no supera los 50 euros. ¿Se puede pedir más?