Cada vez son más las famosas que apuestan por los miniflequillos. Blanca Suárez, Alba Díaz son otras de las famosas más influyentes del mundo de la moda se han atrevido por esta tendencia que está arrasando en los últimos meses. Un grupo de rostros populares a la que, hoy, se une la modelo Jessica Bueno.

La ex de Kiko Rivera es una de esas mujeres que no teme a los cambios de look. La hemos visto muy rubia o muy morena, con cortes midi y con melena XL… No era raro que algún día nos dejara con la boca abierta con un cambio de imagen más, pero no esperábamos que se atreviera con el flequillo más difícil de llevar, aunque no podemos negar que tiene un toque bastante juvenil.

Jessica Bueno se une a la tendencia de los flequillos en su versión mini

La modelo se ha atrevido con el ‘baby bang’, una tendencia capilar que consiste en hacerse flequillo muy corto y dejar las cejas a la vista. Ella lo lleva desigual y más largo de los laterales que del centro. Al verla parece que se ha cortado el flequillo ella misma con ‘trasquilones’, pero lo cierto es que solo un experto en peluquería es capaz de darle ese aire que atrapa. Es un estilo desenfadado con el que consigue restarle seriedad a su peinado y, de paso, darle un toque rejuvenecer. Y a pesar de que pueda parecer clásico, cuidado, porque siempre es y será uno de los estilo más modernos.

Quizá cuando lo veas, te apetezca probarlo pero debes tener en cuenta que es uno de los cortes que pueden suponer una auténtico drama, porque es drástico y muy arriesgado. De hecho, está pensado para acaparar todas las miradas y dejar despejada la frente y los ojos. Además necesita de muchos retoques por lo que tendrás que visitar a tu estilista de confianza, al menos cada dos o tres semanas, para conservar la forma.

Los expertos dicen que este flequillo queda muy bien en cortes de pelo corto, pero la modelo lo luce sin cambiar la longitud de su corte (con una media melena casi a la altura del pecho) y peinado con las puntas metidas ligeramente hacia dentro.

