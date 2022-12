Si estás en la eterna búsqueda de un producto de belleza que combata eficazmente los primeros signos del envejecimiento, te traemos el perfecto que podrás regalarte estas Navidades. Un buen sérum facial es un must have en cualquier neceser, no puede faltar en ninguna skin routine. Helen Lindes nos ha desvelado sus últimos dos sérums favoritos que dice que son una maravilla y que son perfectos para usar a diario. Te contamos todos sus beneficios a continuación.

Helen Lindes disfruta mucho de probar nuevos cosméticos y siempre nos da recomendaciones con los que verdaderamente le funcionan. Hoy, le ha tocado el turno a los sérum y corroboramos su opinión, estos sérums son infalibles. Por un lado, la influencer nos ha recomendado el Double serum de Clarins, formado por un gel con una textura súper suave y un aceite ligero y muy poco oleoso. Al fundirse estos dos compuestos se convierten en una crema fundente que le da nuestro cutis el efecto flash que estamos buscando.

Helen Lindes combate el envejecimiento con su sérum favorito de Clarins

Si tienes la piel muy seca, este producto te va a cambiar la vida, sus efectos son casi instantáneos. Este sérum, además, tiene un aroma delicado procedente de sus ingredientes naturales, con notas florales y afrutadas que os enamorará. Recomendamos usarlo mañana y noche para aumentar sus efectos en la piel. En pocas semanas notaréis una piel más nutrida, hidratada, regenerada y con un aspecto más joven. Es infalible para difuminar las líneas dinámicas y de expresión que aparecen en la zona nasogeniana, alrededor de los ojos, la frente, cuello y escote. Da igual el tipo de piel que tengas porque funciona igual con pieles grasas, mixtas y secas. El Double serum de Clarins tiene un precio de 72,99 euros en su formato de 50 ml.

Incluye estos sérum en tu rutina de mañana y noche para mejorar sus efectos

El segundo sérum que Helen utiliza habitualmente es el Double Serum ojos de Clarins, un cosmético específico para tratar el contorno de ojos. Un buen contorno de ojos nos ayudará a rejuvenecer mucho nuestro rostro, pues es una de las áreas que más sufren con el paso del tiempo. Este tipo de cosméticos ayudan a mejorar el aspecto de las bolsas, las ojeras y a reducir las odiosas patas de gallo. Pero este en concreto, además, reafirma la piel, aporta mucha luz a la delicada piel de la zona, y crea un efecto lifting que previene los párpados caídos. Tiene un 96% de ingredientes naturales que combinan extractos de plantas con efecto antioxidante como la cúrcuma y la cicutaria. Este producto tiene un precio de 39,99 euros, en el caso del bote de 20 ml.

La mujer de Rudy Fernández, empieza con el Double serum ojos, primero lo calienta en sus manos. Después, lo aplica delicadamente alrededor de los ojos haciendo presión con movimientos ascendentes sobre la ceja, el entrecejo, las ojeras y cerca de las sienes. Estos movimiento ayuda a drenar y a eliminar el exceso de líquidos que podamos retener. A continuación, aplica el Double serum facial de barbilla a frente, unas pocas gotas son suficientes para conseguir unos poros más cerrados, una piel más luminosa, firme y un cutis con un aspecto más sano. No dudes en hacerte con estos productos si estás buscando un sérum que utilizar a diario.