Para que este verano no te prives de nada, te proponemos que prepares estos tres helados saludables y riquísimos que te ayudarán a mantener la línea.

Sonia y Selena solían cantar, cuando aún eran el dúo musical más bailado del país, que cuando llega el calor los chicos se enamoran. Sin embargo, yo no estoy tan segura de eso. ¿Puede el calor favorecer al enamoramiento? ¡No lo creo! El calor estival lo que nos hace es tener ganas de tiranos de cabeza a la piscina, de remojar los pies en la playa o de comer algo refrescante. Y dentro de esto último, los helados quizás estén el top 1 de los alimentos más deseados en la temporada estival. Con la subida de las temperaturas todas nosotras queremos darle una alegría a nuestro cuerpo y autoregalarnos un buen helado. No obstante, estos a veces son muy calóricos y resultan ser dañinos para la salud. ¡Pero tengo la solución! Y es que he encontrado tres helados saludables que puedes probar fácilmente en casa y que te ayudarán a mantener la línea sin asfixiarte de calor.

Sí, has leído bien. Existen helados saludables que, con toda la cremosidad y maravillas propias del helado, consiguen ser buenos para nuestra salud. Helados que este verano querrás tomar a modo de postre pero también, por qué no, como desayuno, merienda o incluso cena; pues en este caso no son un caprichito ni un «hoy me salto la dieta». ¡Son sanos y totalmente aptos para tu día a día! Toma nota porque sé que lo vas a disfrutar.

3 helados saludables para que puedas disfrutar sin tener que preocuparte por la línea

El primero de los helados que te prepongo es uno que no puede estar más rico. Se trata de una receta creada por Hush & Hush, la marca de nutriscosmética más reconocida creada por Marc Ronert, prestigioso cirujano plástico por la Universidad de Miami y doctor en medicina por la prestigiosa Universidad HHU de Dusseldorf. Con dos cucharadas de PlantYourDay, la deliciosa proteína en polvo de la casa, una lata de leche de coco y una taza de fresas picadas, nos proponen crear un refrescante polo que te conquistará por la tripa pero que se reflejará en tu piel y cuerpo.

El siguiente, creado por Laura, una influencer especializada en la dieta keto que da consejos a través de su perfil de Instagram (@keto_con_laura) es un sabroso helado de almendras; perfecto para las personas que buscan perder peso, pues es extremadamente saciante y no demasiado calórico. Por último, la tercera receta se la hemos visto a Blanca García-Orea, la nutricionista detrás del perfil de @blancanutri. Se trata de una receta de helado tipo bombón a base de plátano y cobertura de chocolate. Una receta ideal que sabemos que estás deseando probar