Georgina Rodríguez no solo le da un toque atrevido a sus looks, también arriesga con las manicuras más llamativas pero sin que resulten excesivas. Esta vez ha apostado por el esmalte plateado con purpurina que es perfecto porque funciona con todos los looks de verano. ¡Son la tendencia más glamurosa!

Esta manicura en cuestión es una de las más rompedoras que le hemos visto. Lleva un llamativo espante plateado con ‘brilli brilli’. El resultado es brutal y resulta hipnótica y llamativa. En cuanto a la forma, las lleva almendradas, que como su nombre indica; tienen el diseño similar a una almendra.

La manicura con purpurina de Georgina Rodriguez queda bien con looks de fiesta y también informales

Si quieres una manicura francesa que se salga de lo clásico, pero que no pierda la clase, el diseño en plata de Georgina es una propuesta ideal. Lo cierto es que a simple vista podríamos pensar que los destellos de purpurina son solo para las fiestas. Sin embargo, las uñas con glitter han llegado para quedarse y ya forman parte de nuestro día a día. Además de perfecta para darle un aire diferente a la manicura básica, e incluso es una opción muy elegante con la que acertarás seguro.

El plateado es un color súper versátil, válido las 24 horas del día y los 7 días de la semana, ya que combina con todo. Puedes elegirlas para llevar con estilismos relajados o para una cena de gala y crear un look de alfombra roja resultón. Acostumbrarte a ellas será más sencillo de lo que piensas, y triunfarás con tu dress.