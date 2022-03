No se habla de otra cosa. El bofetón que le propinó Will Smith al humorista Chris Rock en la gala de los Premios Oscar 2022, ha revolucionado al mundo entero. ¿El motivo de la furia del actor? Que el cómico hiciese una broma muy poco afortunada sobre el cabello de Jada Pinkett, su mujer. En concreto, la comparó con la teniente O’Neil, de la que todos sabemos que es un personaje que se rapó la cabeza al cero.

Quizá Chris Rock desconocía (aunque es poco probable) que Jada sufre alopecia porque padece un trastorno autoinmune que le provoca una caída de pelo exagerada, y por ello tuvo que raparse. Pero sin duda, se pasó de la raya.

Muchos famosos de nuestro país han querido dar su opinión en las redes sociales sobre este polémico suceso, entre ellos Fabiola Martínez. A la exmujer de Bertín Osborne le dolió especialmente esta desgraciada broma, ya que acaba de revelar que ella también sufre alopecia. «A propósito de lo que ha pasado en los Oscar, tengo que decir que la alopecia es una afectación que podemos padecer tanto hombres como mujeres. Es una vergüenza que alguien pueda mofarse de otra persona por este motivo. Yo llevo años aplicándome un tratamiento para controlar la caída», explicaba en Instagram.

Fabiola Martínez desvela inesperadamente que sufre alopecia desde hace algún tiempo

Lo cierto es que cada vez son más las mujeres que sufren alopecia. De hecho, según los últimos datos, los problemas de pérdida de cabello afectan ya a un 30% de la población femenina. Un problema que puede llegar a ser muy angustioso y sumamente traumático.

Principalmente lo que ocurre es que se produce un adelgazamiento del pelo y se transforma en un folículo más fino, dejando zonas con claros en la parte afectada. Un proceso que puede iniciarse prácticamente en cualquier etapa de la vida tras la pubertad, aunque es más frecuente después de la menopausia.

«Existen diversos motivos: cambios hormonales, emocionales (estrés, ansiedad), biológicos o incluso hereditarios, pero en todos ellos con una atención adecuada en los inicios se puede conseguir muy buenos resultados. Si es tu caso no sientas temor o vergüenza, busca ayuda profesional. Yo me he puesto en manos de Bojanini Experts con la Doctora Anaya Fernández y estoy muy satisfecha con los resultados. No es publicidad, es una recomendación con cariño y respeto por las personas a las que pueda ayudar mi experiencia», confesaba Fabiola Martínez junto a una fotografía suya mostrando el antes y después de su problema de alopecia. Y lo cierto es que hay una gran diferencia… Sigue bajando y mira.