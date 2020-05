Uno de los gestos imprescindibles durante los días de buen tiempo es el protector solar. La protección solar no es únicamente para aquellos días donde vas a tomar el sol o te vas a la playa. Grave error. Es muy importante aplicar crema solar en el rostro cada vez que vayas a salir a la calle. Sobre todo ahora que hemos estado tanto tiempo encerrados y que la piel no ha ido recibiendo los rayos solares poco a poco. Ahora que de repente salimos a practicar deporte o salir a pasear es imprescindible aplicarte crema solar siempre antes de salir de casa.

En este orden hay que aplicarte tu rutina de cremas

Aunque te hayas puesto tu crema hidratante habitual, es muy importante que apliques otra de protección solar. Aunque también existen cremas hidratantes que ya incluyen SPF y te ahorrarás un gesto. Pero, ¿en qué orden tenemos que ponernos cada uno de los productos que nos aplicamos en la cara? Lo primero siempre siempre siempre es la crema hidratante, posteriormente irá la crema solar y por último el maquillaje. Antes de maquillarte, tienes que fijarte en que el producto se haya secado completamente antes de ponerte el maquillaje. Cabe recordar que también existen maquillajes con SPF, por lo que también es una opción perfecta. Aunque siempre lo más recomendable es utilizar un producto específico para cada cosa. Ten en cuenta que deberías de ir renovando tu crema solar cada dos horas.

Ten en cuenta que hay que utilizar las cremas solares en el rostro y en las zonas expuestas al sol durante todo el año, incluso los días más nublados. Pero si es importante a lo largo de todo el año, todavía más en esta época del año. Cuando vayas a adquirir una crema solar para el rostro, debes tener en cuenta factores como tu tipo de piel ―mixta, seca o sensible―, el factor de protección o la textura del producto. Elige el que mejor se adapte a tu piel.

Crema solar: la mejor opción antienvejecimiento

Además, muchos de los expertos coinciden en que los protectores solares son la mejor crema antiedad que existe, por eso es tan importante su aplicación. Hay dermatólogos van aún más lejos y que afirman que si usamos protección a diario ya tendremos hecho el 80 % de lo que está en nuestra mano para evitar el envejecimiento de la piel. Ten en cuenta que la exposición a los rayos uva y uvb sin protección podría no solo producirte antiestéticas y dolorosas quemaduras, sino favorecer el envejecimiento prematuro y provocar cánceres de piel.

Una de las preguntas que más os hacéis es si podéis utilizar la crema solar del rostro también para el cuerpo y viceversa. Y lo cierto es que no. Solo cuando no te quede más remedio. Y es que la cara tiene sus propias características, siendo mucho más sensible que la del resto del cuerpo, además de estar completamente expuesta al sol y al resto de inclemencias meteorológicas. Te hemos recopilado las mejores cremas solares.