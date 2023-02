El retinol es uno de los productos con eficacia demostrada que más eficaces son combatiendo los signos del envejecimiento. Sin embargo, a menudo cometemos errores garrafales en su aplicación que disminuyen su eficacia y que pueden estar frenando sus beneficios. ¿Quieres saber cuales son? Pues sigue leyendo.

El primero es la cantidad de producto que te estás aplicando. Por más cantidad que te apliques no estarás consiguiendo que haga más efecto. Conseguirás solamente derrochar producto y por consiguiente, gastar más dinero.

El siguiente error que solemos cometer es aplicarnos nuestro sérum favorito de retinol con la piel húmeda. La piel humedecida deja penetrar el producto más profundamente en nuestra piel y en el caso del retinol hay más probabilidades que te irrite o “te purgue”, uno de los efectos adversos de no aplicar bien este poderoso producto.

Los errores más frecuentes a la hora de aplicarte el retinol

Tampoco deberías aplicar el retinol de día ya que los rayos del sol podrían interferir en la fórmula del producto, haciendo que este pierda la eficacia que debería tener. Utilízalo en cambio por la noche, así podrás beneficiarte de todas sus propiedades sin interferencias y durante las horas de sueño.

Otro error que cometen las mujeres que no están acostumbradas o familiarizadas con este producto es que se inician con el retinol con fórmulas de porcentajes muy altos. Esto supone un gran problema para tu piel porque al aplicarte un porcentaje alto sin que tu piel se haya habituado te va a provocar irritación y puede incluso que alteres la función barrera de la piel.

Otra cosa que no debes hacer bajo ningún concepto es aplicártelo solo en zonas complicadas de tu rostro como marcas o granos. El retinol debe aplicarse en todo el rostro así que espárcelo uniformemente por todo tu rostro.

Sigue nuestra rutina para sacarle el máximo partido a este principio activo

Tras estos errores, que ya hemos aprendido nosotras, te explicamos cómo iniciarte en el retinol de forma correcta y respetuosa con tu piel. Esto es especialmente importante para las mayores de 50 ya que este producto es muy beneficioso para nosotras.

Debes aplicarte la cantidad justa, con unas gotas en la yema de tu dedo será suficiente, dicen que la cantidad óptima es la equivalente al tamaño de un guisante. Además, recuerda que el aplicador, normalmente un cuentagotas, no debe tocar tu piel. Primero, echa unas gotas en tu mano, no utilices el aplicador directamente en tu rostro lo contaminarás, no queremos que el frasco de retinol sea un nido de gérmenes. La forma más adecuada para aplicar tu retinol es con pequeños toques alrededor del rostro y recuerda terminar extendiendo sobre tu cutis una buena crema hidratante.

El retinol es un potentísimo aliado contra el envejecimiento porque estimula la producción natural de colágeno y ácido hialurónico, combate las arrugas, reduce el tamaño de los poros y aclara las manchas. Se trata de un derivado de la vitamina A que, si se aplica de de forma tópica absolviéndose a través de la piel, consigue tratar arrugas y manchas, así como mejorar la textura y el aspecto general de la piel. Es casi magia embotellada y ahora, gracias a estos consejos, podrás aplicártelo sin caer en esos molestos errores que marcan la diferencia a la hora de ver resultados a largo plazo.

Bienvenida al intenso mundo del retinol y disfruta de los beneficios de nuestro mejor amigo dentro del mundo de la cosmética como una verdadera experta. ¡Combínalo con los demás pasos de tu rutina de skincare para tener una piel como nunca antes!