Cada vez estamos más cerca de disfrutar del buen tiempo. De hecho, este domingo dará comienzo la primavera, pero ¡ojo! porque solo quedan 14 martes para que estemos en verano. Y claro, en estas fechas es cuando nos entran las prisas por vernos mejor en tiempo récord.

Hay quienes se apresuran a apuntarse al gimnasio para quemar calorías a golpe de elíptica, pero desde luego todos (o casi todos) empezamos a cuidar nuestra alimentación un poco más. Eso sí, aunque nuestro objetivo es presumir de tipazo en la playa, nos cuesta renunciar a pequeños placeres como el tentempié a media mañana o la merienda por las tardes. ¡Tranquila! Aunque no lo creas hay algunos refrigerios que te permiten seguir disfrutando mientras te cuidas. Y no, no hablamos del yogur desnatado, del apio, o de las frutas frescas, nos estamos refiriendo a un picoteo mucho más delicioso. ¿Quieres saber de qué se trata?

Elena Tablada ha sido la encargada de desvelarnos este gran descubrimiento: un snack que solo aporta 15 calorías y que te salvará cuando te entre la ansiedad por el dulce: las obleas de amaranto.

Elena Tablada recurre al snack más delicioso y saludable

El amaranto es una diminuta semilla que posee múltiples propiedades saludables: regula los niveles de colesterol, fortalece los huesos, contribuye a lograr la regularidad intestinal, aporta energía… ¿Lo mejor? No suma casi calorías y está delicioso.

Elena Tablada lo toma en forma snack y en obleas, para calmar el hambre entre horas y mantener la báscula a raya. La diseñadora apuesta por la marca vegana Nuumgourmet, que cuenta con muchos sabores: de chocolate, nuez, frutos rojos, coco… Una alternativa sana y perfecta para llevar a cualquier sitio.

La diseñadora no tiene problemas en sincerarse sobre su cuerpo

Elena Tablada nunca ha ocultado cómo ha cambiado su cuerpo después de dar a luz a su segunda hija, Camila, que nació en abril de 2020. La ex de David Bisbal ha querido ir mostrando a través de Instagram su tripa posparto, su cicatriz de la cesárea y los ejercicios que realiza casi a diario para que su figura vuelva a ser la de siempre. Sin embargo, las mejorías están siendo más lentas de lo que ella esperaba.

De hecho, la diseñadora ha llegado a pedir consejo a sus seguidores para ver cómo puede conseguir que su piel vuelva a ser la misma que antes de ser madre, ya que la flacidez ha hecho mella. Pero mientras los resultados del deporte y los tratamientos dan sus frutos, la empresaria también se ha puesto manos a la obra para cuidar todavía más su alimentación y llegar a verano estupenda.