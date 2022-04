Todavía estás buscando ideas para reglar El Día de la Madre. ¡Aquí tienes la inspiración! Toma nota a nuestra selección, porque estamos seguras de que van a gustar muchísimo porque son opciones económicas y además fáciles de conseguir gracias a Primor. ¿Lo mejor? El diseño de los frascos es ideal y con olores atemporales que no pasan de moda.

Un perfume de lujo siempre es un buen regalo para el Día de la Madre

Un perfume es un lujo que, casi siempre, está al final de la lista de productos de belleza más deseados. A veces, por su elevado a su precio, no suele ser una prioridad. Por eso, al regalar una fragancia de marca, estás optando por el mejor regalo y el más valorado.

Pero, aunque regalar un perfume siempre es un acierto seguro… si no sabes cuál elegir tienes que echar un vistazo a nuestra galería porque entre la gran cantidad de opciones que existen y los diferentes gustos de cada persona, encontrar la elección perfecta no es nada fácil. Nosotras hemos fichados los best seller, los que todas queremos tener siempre en nuestro tocador y nunca fallan. Los perfumes top de las wishlist: Yes I Am, de Cacharel, Black Opium de Yves Saint Laurent , o Voce Viva de Valentino.

Ten en cuenta le tono de piel a la hora de elegir una frangancia

A la hora de elegir qué perfume lo mejor es valorar el tipo de piel. Esto es así porque las fragancias pueden oler de forma diferente según el PH de cada uno. Si tu madre, o tú misma, tiene la piel con tendencia a la grasa, la elección debe ser fresca, suave, y preferiblemente con aroma frutal. Todo lo contrario ocurre con la piel seca. Esta reacciona muy bien a los olores fuertes.

En este sentido, la piel mixta es la más afortunada porque acoge bien todo tipo de componentes. Pero, atención a las sensibles: para ellas mejor opción es huir de los altos niveles de alcohol.